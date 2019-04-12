Каким будет 12 апреля для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

Сегодня желательно заняться активными занятиями и решением вопросов по здоровью. Полезно в делах использовать новаторский подход. Творчество в любых проявлениях также сегодня может принести не только удовлетворение, но и пользу.

День хорош для того, чтобы насладиться простыми будничными делами.

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Помехой в делах может оказаться повышенная эмоциональность. В коммуникациях могут возникать недопонимания. Также сегодня желательно не делать никаких крупных покупок и стоит быть внимательнее с документами.

К слову, Факты ICTV публиковали эксклюзивный гороскоп на апрель 2019 года для всех знаков зодиака.