На этих выходных киевляне смогут отдохнуть и набраться сил на самых лучших событиях города. Факты ICTV расскажут, куда пойти в этот уик-энд.

Можно посетить выступление LP или концерт группы Ляпис 98 и отметить 20-летие легендарного альбома Всем девчонкам нравится.

Также есть вариант сходить на Kyiv Music Days 2019, который, кстати, будет проходить во время возможных дебатов 14 апреля.

Читайте: She Wants Revenge впервые выступят в Киеве

Факты ICTV собрали самые интересные события.

Kyiv Music Days 2019

НСК Олимпийский

12-14 апреля, 14.00

Стоимость: от 540 грн

Купить билеты можно тут

С 12 по 14 апреля на территории НСК Олимпийский пройдет международный форум концертной индустрии Kyiv Music Days 2019.

Это самое масштабное специализированное мероприятие для работников индустрии, которые расскажут о реальном положении вещей в музыкальной сфере.

В течение трех дней в Олимпийском проходить лекции, мастер-классы, семинары и дискуссии между украинскими и зарубежными специалистами.

NDT2: Nederlands Dans Theater

Октябрьский Дворец

13 апреля, 19.00

Стоимость: 280-3200 грн

Купить билеты можно тут

Одно из семи чудес в мире хореографии и культурный феномен Нидерландов. NDT (Nederlands Dans Theater) в рамках очередного всемирного турне впервые приедут с концертом в Киев, где за один вечер покажут сразу 4 балетных номера.

NDT2 – это молодые танцоры, но если верить критикам с The New York Times, то хватит пяти минут, чтобы влюбиться в них раз и навсегда.

Над программой работали пять лучших хореографов мира, поэтому выступление 13 апреля в Октябрьском дворце – это must have для всех поклонников танцевального искусства.

Сергей Михалок и Ляпис 98

Freedom Hall

13 апреля, 20.00

Стоимость: 750 – 2390 грн

Купить билеты можно тут

Группа Ляпис 98 и Сергей Михалок отмечают двадцатилетие альбома Всем девчонкам нравится. У вас просто не останется шансов не подпевать и не танцевать.

Невероятная энергетика Михалка и его группы — залог настоящего праздника музыки.

LP

Дворец Спорта

14 апреля, 19.00

Стоимость: 999-3999 грн

Купить билеты можно тут

Когда-то Лаура Перголицци, известная фанатам под творческим псевдонимом LP, была автором песен для самых знаменитых поп-исполнителей мира: Rihanna, Beyonce, The Veronicas, Backstreet Boys и многих других. Но обладая впечатляющим талантом и чувственностью, сольная карьера Лауры взлетела на вершину хит-парадов с невероятной скоростью.

Ей понадобилось всего два года, чтобы стать любимой поп-рок-певицей Украины, о чем говорит ее прошлое выступление во Дворце Спорта, которое зажгло огонь в сердцах нескольких тысяч фанатов.

14 апреля LP возвращается с любимыми хитами и новыми песнями.

Ранее Факты ICTV публиковали 10 самых ожидаемых концертов 2019 года.