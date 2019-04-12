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Факты / Lifestyle

Полеты на Марс и глобальный интернет – что ждет человечество в будущем

Сегодня, 12 апреля, отмечается Международный день полета человека в космос.

Полеты на Марс и глобальный интернет – что ждет человечество в будущем

В последнее время довольно футуристические идеи становятся все более реальными.

Вчера компания Илона Маска SpaceX провела первый коммерческий запуск самой мощной в мире ракеты – Falcon Heavy, который завершился первой в истории посадкой всех трех степеней.

Читайте: SpaceX во второй раз запустила ракету Falcon Heavy

Маск планирует колонизировать Марс и организовать космический туризм. Также он хочет обеспечить всех людей доступом к глобальному интернету.

Такие же стремление в области интернета у основателя компании Amazon Джефф Безос.

Ранее Факты ICTV писали, что группа международных астрономов на конференции в Бельгии обнародовала первое фото черной дыры, сделанное благодаря проекту Event Horizon Telescope.

Фото: Dreamstime

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