Сегодня, 12 апреля, отмечается Международный день полета человека в космос.

В последнее время довольно футуристические идеи становятся все более реальными.

Вчера компания Илона Маска SpaceX провела первый коммерческий запуск самой мощной в мире ракеты – Falcon Heavy, который завершился первой в истории посадкой всех трех степеней.

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Маск планирует колонизировать Марс и организовать космический туризм. Также он хочет обеспечить всех людей доступом к глобальному интернету.

Такие же стремление в области интернета у основателя компании Amazon Джефф Безос.

Ранее Факты ICTV писали, что группа международных астрономов на конференции в Бельгии обнародовала первое фото черной дыры, сделанное благодаря проекту Event Horizon Telescope.