Вербное воскресенье празднуют в последний день перед Страстной неделей, когда у христиан самый строгий пост. В этот день верующие ограничивают себя не только в еде, но и в бытовых делах. Факты ICTV рассказывают, что нельзя делать в этот день.
За неделю до Пасхи христиане празднуют Вербное воскресенье, которое еще называют Входом Господним в Иерусалим. В этом году оно приходится на 21 апреля.
Самое важное в Вербное воскресенье – подготовиться к Страстной недели, когда наступает строгий пост, который завершится Светлым Воскресением Христовым.
Что нельзя делать в этот день
- Нельзя устраивать громкие празднования или пить алкоголь.
Но разрешается пить много вина и есть рыбу.
- Нельзя тяжело работать, стоит также отложить всю работу по дому.
Но в этот день, как говорили наши предки, можно посадить комнатное растение: оно якобы принесет деньги тому, кто его сажал. Но если растение завянет – быть человеку бедным на всю жизнь.
- Не стоит выгонять скот на пастбище.
- Также есть народная примета, что нельзя расчесывать волосы – так можно навлечь на себя неприятности.
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- Нельзя ругаться и ссориться;
- В Вербное воскресенье нельзя сажать в землю веточки прошлогодней вербы.
- Женщинам нельзя шить, вязать, вышивать и вообще заниматься рукоделием.
- Вербу нельзя выбрасывать.
В течение года она будет охранять ваше жилище от злых духов. Если “котики” осыпаются, их следует складывать до следующей весны.
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