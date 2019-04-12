Вербное воскресенье празднуют в последний день перед Страстной неделей, когда у христиан самый строгий пост. В этот день верующие ограничивают себя не только в еде, но и в бытовых делах. Факты ICTV рассказывают, что нельзя делать в этот день.

За неделю до Пасхи христиане празднуют Вербное воскресенье, которое еще называют Входом Господним в Иерусалим. В этом году оно приходится на 21 апреля.

Самое важное в Вербное воскресенье – подготовиться к Страстной недели, когда наступает строгий пост, который завершится Светлым Воскресением Христовым.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя устраивать громкие празднования или пить алкоголь.

Но разрешается пить много вина и есть рыбу.

Нельзя тяжело работать, стоит также отложить всю работу по дому.

Но в этот день, как говорили наши предки, можно посадить комнатное растение: оно якобы принесет деньги тому, кто его сажал. Но если растение завянет – быть человеку бедным на всю жизнь.

Не стоит выгонять скот на пастбище.

Также есть народная примета, что нельзя расчесывать волосы – так можно навлечь на себя неприятности.

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Нельзя ругаться и ссориться;

В Вербное воскресенье нельзя сажать в землю веточки прошлогодней вербы.

Женщинам нельзя шить, вязать, вышивать и вообще заниматься рукоделием.

Вербу нельзя выбрасывать.

В течение года она будет охранять ваше жилище от злых духов. Если “котики” осыпаются, их следует складывать до следующей весны.

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