В мае 2019 года украинцев ждет 10 выходных дней.
В мае 2019 года у украинцев будет 10 выходных дней и 21 рабочий день.
К обычным выходным в мае добавляются еще два дополнительных.
1 мая в этом году выпадает на среду и будет выходным днем.
День победы над нацизмом во Второй мировой войне – 9 мая – в этом году в четверг, поэтому он также будет выходным.
Читайте: Выходные в Украине 2019: Кабмин утвердил перенос рабочих дней
Выходной день за 30 апреля придется отработать в субботу 11 мая.
Кроме того, рабочие дни 8 мая и 11 мая будут сокращены на один час.
К слову, ранее Факты ICTV публиковали календарь государственных праздников Украины на 2019 год.
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