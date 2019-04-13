Каким будет 13 апреля для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

День в целом может быть непростым с точки зрения коммуникаций, эмоций, взаимодействия с окружающими.

Желательно активные массовые контакты не планировать на сегодня.

Идеально провести день в максимально возможном одиночестве, или в кругу близких людей.

Стоит учитывать, что есть вероятность конфликтных ситуаций из-за недопонимания. Поэтому лучше несколько раз переспросить, что именно человек имел в виду на самом деле.

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Весьма полезны процедуры очищения, тем более, что Солнце готовиться завтра менять знак и перейдет в свое сильное положение, и практически это будет знаменовать астрологический новый год.

Но сегодня энергии дня могут быть тяжеловатыми, поэтому любые процедуры, связанные с очищением, весьма приветствуются.

Физические нагрузки допустимы, но не стоит сильно усердствовать и перенапрягаться, лучше адекватно распределять свои силы, чтобы не произошло выгорания.

Семье и детям хорошо оказать поддержку и внимательно относиться к вопросам здоровья.

Неблагоприятно: подстригание ногтей, надевание новой одежды.

К слову, Факты ICTV публиковали эксклюзивный гороскоп на апрель 2019 года для всех знаков зодиака.