PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Гороскоп на сегодня, 14 апреля

Каким будет 14 апреля для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

гороскоп

Сегодня могут возникать споры, разногласия, конфликты.

Во время общения стоит быть терпеливыми, а если появилось желание отстоять свою позицию, то это нужно делать по делу, не переходя на обвинения.

Сегодня нежелательно начинать важные дела, а также совершать крупные покупки.

Можно уделить время отцу или старшему в роду. Уместными будут практики, которые направлены на успокоение, ведь сегодня очень вероятно нервное перенапряжение.

Читайте: Гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля

Неблагоприятным в этот день считается брать или давать деньги в долг, начало путешествий.

К слову, Факты ICTV публиковали гороскоп на апрель 2019 года для всех знаков зодиака.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка