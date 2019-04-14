Каким будет 14 апреля для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

Сегодня могут возникать споры, разногласия, конфликты.

Во время общения стоит быть терпеливыми, а если появилось желание отстоять свою позицию, то это нужно делать по делу, не переходя на обвинения.

Сегодня нежелательно начинать важные дела, а также совершать крупные покупки.

Можно уделить время отцу или старшему в роду. Уместными будут практики, которые направлены на успокоение, ведь сегодня очень вероятно нервное перенапряжение.

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Неблагоприятным в этот день считается брать или давать деньги в долг, начало путешествий.

К слову, Факты ICTV публиковали гороскоп на апрель 2019 года для всех знаков зодиака.