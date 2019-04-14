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Факты / Lifestyle

Солсбери назвали лучшим городом для жизни в Великобритании

Солсбери занял первое место в рейтинге лучших городов для жизни в Великобритании.

солсбери

Газета The Sunday Times составила рейтинг лучших городов для жизни в Великобритании и первое место в нем досталось Солсбери.

В издании отметили, что жители города проявили особую сплоченность, чтобы пережить шок после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В Солсбери проживают 46 тыс. человек.

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Среди преимуществ города отмечены: лучшие школы, близость к морю и Лондону, развитая транспортная сеть, историческое наследие и чистый воздух.

К слову, в рейтинг вошел 101 британский город.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили неизвестным нервно-паралитическим веществом 4 марта 2018 года в Солсбери.

Источник: The Sunday Times

Фото: Dreamstime

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