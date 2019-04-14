В этом году православные христиане празднуют Вербное воскресенье 21 апреля, за неделю до Праздника Светлого Христова Воскресения – Пасхи. Какие приметы и традиции праздника.

История

Этот праздник еще называют Входом Господним в Иерусалим.

В этот день Иисус Христос, за несколько дней до своих крестных страданий, въехал в Иерусалим на осле. Люди, славя его, стелили дорогу перед ним пальмовыми листьями.

Традиции

В Украине пальмы заменили ветками ивы. Это дерево издавна почитаемо среди украинцев, поскольку первым извещает о приходе весны и имеет целебные свойства.

На Вербное воскресенье во всех церквях происходит торжественный обряд освящения вербных веток.

Приметы

Заведено считать, что они при этом приобретают магические свойства. Повешенная в красном углу освященная ивовая ветвь оберегает жилище от молний.

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Некоторые делали из листочков ивы настойку, которая может излечить от головной боли, желудочных болезней, заживляет раны, снимает жар и исцеляет домашних животных.

Также крестьяне втыкали веточки ивы на огороде. Считается, что таким образом огород будет защищен от бурь, града, сильных дождей и урожай будет в этом году удачным.

Выходя из церкви в Вербное воскресенье, люди друг друга легко касались лозой, говоря: “Не я бью, лоза бьет, отныне через неделю – Пасха”.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь церковных праздников на 2019 год.