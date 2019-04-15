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Дожди и мокрый снег: погода в Украине на неделю

На этой неделе в Украине ожидаются осадки и прохладная погода.

Дожди и мокрый снег: погода в Украине на неделю

В первые дни недели синоптики прогнозируют дожди и мокрый снег. После 17 апреля ожидается ясная погода, однако столбики термометров не поднимутся выше 15°.

Во вторник, 16 апреля, в Украине дождь, местами пройдет мокрый снег.

В западных областях ожидается мокрый снег. Температура воздуха 6° … 14° днем, -2°… 5° ночью.

На севере, юге и центре Украины пройдут дожди, днем ​​воздух прогреется до 8…14 градусов тепла, ночью столбики термометров покажут 3… 9°.

В восточной части страны также прогнозируют осадки. Температура до + 16° днем, ночью 4°… 8° выше нуля.

В среду, 17 апреля, ясная погода ожидаются лишь в Сумской и и Черниговской областях, на остальной территории страны пройдут дожди.

По всей Украине температура воздуха днем составит 8°…14°, ночью 3°…8°.

В четверг, 18 апреля, по всей территории страны будет облачная с прояснениями погода.

Температура воздуха прогреется до 13° днем, 6° ночью.

В пятницу, 19 апреля, погода в Украине существенно не измениться.

На западе, юге и центре страны облачно с прояснениями. Днем воздух прогреется до 11°…13° градусов тепла, ночью столбики термометров покажут 3°…6°.

На севере и востоке днем 9… 14°, ночью 2…5°.

К слову, сегодня в Украине будет облачно, но без значительных осадков.

Источник: Укргидрометцентр

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