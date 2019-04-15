На этой неделе в Украине ожидаются осадки и прохладная погода.
В первые дни недели синоптики прогнозируют дожди и мокрый снег. После 17 апреля ожидается ясная погода, однако столбики термометров не поднимутся выше 15°.
Во вторник, 16 апреля, в Украине дождь, местами пройдет мокрый снег.
В западных областях ожидается мокрый снег. Температура воздуха 6° … 14° днем, -2°… 5° ночью.
На севере, юге и центре Украины пройдут дожди, днем воздух прогреется до 8…14 градусов тепла, ночью столбики термометров покажут 3… 9°.
В восточной части страны также прогнозируют осадки. Температура до + 16° днем, ночью 4°… 8° выше нуля.
В среду, 17 апреля, ясная погода ожидаются лишь в Сумской и и Черниговской областях, на остальной территории страны пройдут дожди.
По всей Украине температура воздуха днем составит 8°…14°, ночью 3°…8°.
В четверг, 18 апреля, по всей территории страны будет облачная с прояснениями погода.
Температура воздуха прогреется до 13° днем, 6° ночью.
В пятницу, 19 апреля, погода в Украине существенно не измениться.
На западе, юге и центре страны облачно с прояснениями. Днем воздух прогреется до 11°…13° градусов тепла, ночью столбики термометров покажут 3°…6°.
На севере и востоке днем 9… 14°, ночью 2…5°.
К слову, сегодня в Украине будет облачно, но без значительных осадков.