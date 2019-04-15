Почему полис туриста не всего лишь формальность, от каких рисков он вас убережет, цена вопроса и не только – в материале Фактов ICTV.

Совсем скоро начнется сезон путешествий – грядут майские праздники и долгожданный летний отпуск. Собирая чемодан, не забудьте захватить с собой полис туриста – безопасность превыше всего!

Зачем нужен

Многие ошибочно полагают, что полис туриста необходим лишь для получения визы. Но главное ведь ваше здоровье и жизнь!

Да и лечение в других странах влетит в копеечку!

Так, в Будапеште без полиса неудачное падение обойдется в €600 (скорая помощь, снимки, наложение гипса), в Австрии за лечение разрыва связок вам придется выложить порядка €1100 (скорая помощь, госпитализация, снимки и процедуры), а в Греции обычный вызов врача ребенку при ОРВИ – €110. И таких случаев на самом деле десятки!

Поэтому так важно не покупать полис по принципу “лишь бы был”, а продумать все возможные риски и включить их в страховку.

– Кроме того, в стрессовой ситуации у вас будет возможность получить квалифицированную консультацию на круглосуточной горячей линии страховой компании, квалифицированную медицинскую помощь, возместить свои расходы на лечение или дополнительное проживание из-за задержки рейса по возвращению, – говорит независимый финансовый консультант Лидия Шапошникова.

Сколько стоит?

Средняя цена полиса туриста – 240-400 гривен за человека, максимальная – 800 гривен и больше.

При активном отдыхе цена вырастает на 50-75%.

Все зависит от нескольких факторов:

– страны пребывания,

– срока путешествия;

– возраста путешественника (большинство компаний не страхует людей старше 65-75 лет).

– от вида отдыха.

– Для пассивного отдыха туристические фирмы и страховые компании предлагают базовое наполнение полиса с маленьким набором рисков. В таком случае цена полиса колеблется от 240 до 280 гривен, – дополняет эксперт.

Стоит учесть, что эта страховка покрывает расходы при реальной угрозе жизни и здоровья. В набор входят лекарства, экстренная стоматология (острая зубная боль), госпитализация, расходы при летальном исходе, в том числе и отправка тела на родину.

– Если же вы планируете на отдыхе заниматься активными видами спорта – дайвингом серфингом, лыжами и т.д., то, учитывая возможность получения травм, цена полиса автоматически возрастает на 50-75%, – утверждает Лидия.

В таком случае туристу оплачиваются не только все медицинские расходы, но и выплачивается дополнительная денежная компенсация в зависимости от степени травмы. Ее он получает по возвращению домой.

Кроме прочего там есть дополнительные опции – досрочное возвращение домой, помощь при утрате багажа или документов и многое другое.

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В каких странах дешевле?

Дешевле всего полис туриста обойдется в странах Шенгенской зоны. На 12-15 дней придется заплатить в пределах 240-400 грн на человека. Это Албания, Аргентина, Австрия, Мальдивы, Тунис, Коста-Рика, Кипр и другие.

В Болгарии, Камбоджи, Индонезии в 2 раза дороже!

Самыми дорогими в этом плане странами являются Турция, США, Япония, Новая Зеландия, Канада, Израиль. Тут полис туриста почти в 4 раза дороже, чем в странах Шенгенской зоны.

С чего начать?

Для начала стоит понять, как вы будете путешествовать – через турфирму или самостоятельно. В первом случае стоимость страхового полиса зачастую включена в цену туристического пакета.

Стоит понимать, что туроператоры стараются удешевить путевку, сокращая количество опций программы страхования.

Это может негативно повлиять на полис – в нем не будут прописаны необходимые риски. Нужно обратить на это внимание и по возможности внести изменения в стандартный договор.

Если же этого по каким-либо причинам сделать нельзя, лучше не экономить и заключить договор напрямую со страховой компанией.

Если же вы решили путешествовать самостоятельно, вам придется выбирать все самому – от отеля до страховой компании.

Договор

Главное, на что необходимо обращать внимание при оформлении полиса, – это страховые суммы (фактическое покрытие рисков), сроки и территория пребывания.

Не стоит указывать сроки пребывания впритык.

Любое изменение графика пребывания туриста за границей автоматически лишает его страховой защиты!

Обычно туристический полис состоит из основного бланка и текстовой части с условиями страхования.

Обязательно изучите текст договора. В нем может быть перечислено много интересных опций, но воспользоваться можно лишь теми, которые будут отмечены на основном бланке, куда вносится сменная информация.

Проконтролируйте, чтобы все необходимые вам графы были заполнены.

Кроме того, лучше заключать договор непосредственно в офисе страховой компании, так как агенты под посольством чаще всего реализуют дешевые программы с ограниченным набором опций и большим списком исключений.

Что обязательно нужно прописать?

Чтобы обезопасить себя, необходимо учесть все риски. К базовому полису необходимо добавить дополнительные опции.

Например, если вы едете на море, то допишите помощь при солнечных ожогах; если страдаете язвой желудка или другими хроническими заболеваниями укажите помощь при обострении хронических заболеваний и другое.

Весь перечень рисков вам подскажет оператор страховой компании или агент компании.

Однозначного ответа на вопрос, какой полис лучше, нет.

Все зависит от ваших личных предпочтений и объема услуг, который вы захотите включить в свой полис.

Как работает?

Принцип действия таков – вы платите деньги страховой компании, взамен получаете полис.

Когда происходит несчастный случай, вы сразу звоните в страховую компанию (ее номер написан в полисе и выделен маркером). Там вам дадут адрес больницы и вышлют туда гарантийное письмо, в котором сказано, что лечение будет оплачено.

Если ситуация критическая, то вам вызовут скорую помощь или пришлют врача.

Что нужно сообщить оператору:

номер полиса;

место пребывания;

суть проблемы.

– По прибытию в больницу убедитесь, что администратор в регистратуре получил гарантийное письмо, и вы не платите за лечение сами. Если гарантийного письма еще нет, а вас просят заплатить наличными или оставить паспорт в залог – не делайте этого. Звоните в компанию и выясняйте причину задержки, – утверждает Лидия Шапошникова.

Важно согласовывать все свои действия с оператором. К примеру, если после основного лечения вам назначили дополнительное, уточните в компании, будет ли оно оплачено.

– Иногда (не в экстренных случаях) бывает, что оператор не сразу принимает решение, вам могут перезвонить через час-другой. Главное не паникуйте и не мчитесь в больницу самостоятельно, звоните в компанию и следуйте указаниям оператора, – рассказывает эксперт.

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Почему нельзя платить самостоятельно?

В первую очередь потому, что страхования компания откажется возместить несогласованные с ней расходы.

Если же вы согласовали факт самостоятельной оплаты счета с оператором компании, то имеете полное право обратиться в страховую компанию за возмещением.

Все телефонные разговоры с оператором записываются и хранятся, потому не переживайте!

Сделать это необходимо в течение срока, прописанного в полисе. Обычно это 30 дней после возвращения в свою страну.

Документы, которые необходимо предоставить:

страховой полис;

официальные медицинские документы с вашими данными, диагнозом, четко указанными датами лечения и обращения за помощью;

направления на лабораторные исследования;

счета на бланках больнице со списком оказанных вам услуг;

документы, подтверждающие оплату;

рецепты врача и счета из аптеки.

На всех документах должны быть печати. Можно приложить счета за такси и телефонные переговоры компанией, их тоже компенсируют.

Лайфхаки

Подытоживая материал, выделили несколько базовых советов. Надеемся, они помогут вам и сделают ваш отдых комфортным и безопасным.

Топ-7 советов:

– Не покупайте полис по принципу “лишь бы был”.

– Сохраните фото своего полиса в телефоне.

– Проверьте роуминг своего телефона, возможно понадобиться местная SIM-карта.

– Внимательно прочитайте договор страхования, чтобы знать какие случаи страховая компания оплатит, а какие не входят в полис.

– Покупайте полис на год, если собираетесь путешествовать часто или на длительный срок – так дешевле.

– Не платите самостоятельно, так как страхования компания может отказаться возместить несогласованные с ней расходы.

– Не указывайте в полисе сроки пребывания впритык.

Итак, мы провели мини-расследование, чтобы Ваш отдых не омрачали непредвиденные затраты, а жизнь и здоровье были далеки от рисков.

Желаем, чтобы ваше путешествие оставило только приятные воспоминания!

Ангелина Малиновская