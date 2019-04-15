Каким будет 15 апреля для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

День располагает к контактам с авторитетными лицами, начальством. Можно сделать что-то для профессионального роста и продвижения по карьерной лестнице. Выглядеть скорее всего сегодня захочется ярко и заметно – позвольте этому случиться. Любые проявления яркости и креативного поведения приветствуются.

Рекомендуются любые мероприятия, связанные с родом и предками – поклонение, поминовение, составление генеалогического древа, исследования, связанные с прошлым семьи, – все это сегодня может принести поддержку и успех.

Венера в вечернее время будет менять знак и переходить в свое самое сильное положение. Но сегодня – именно в день перехода – планета достаточно ослаблена и не может проявлять себя в полную силу. Поэтому крупные покупки и траты сегодня желательно исключить. А также желательно проявлять внимательность на дороге и во всем, что связано с автомобилями.

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Поддержать в такой ситуации может творческий подход к делам и творчество в целом.

Неблагоприятно: надевание новой одежды и украшений, брать или давать деньги в долг.

К слову, Факты ICTV публиковали эксклюзивный гороскоп на апрель 2019 года для всех знаков зодиака.

Источник: Astro.Expert