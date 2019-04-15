Каким будет 15 апреля для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.
День располагает к контактам с авторитетными лицами, начальством. Можно сделать что-то для профессионального роста и продвижения по карьерной лестнице. Выглядеть скорее всего сегодня захочется ярко и заметно – позвольте этому случиться. Любые проявления яркости и креативного поведения приветствуются.
Рекомендуются любые мероприятия, связанные с родом и предками – поклонение, поминовение, составление генеалогического древа, исследования, связанные с прошлым семьи, – все это сегодня может принести поддержку и успех.
Венера в вечернее время будет менять знак и переходить в свое самое сильное положение. Но сегодня – именно в день перехода – планета достаточно ослаблена и не может проявлять себя в полную силу. Поэтому крупные покупки и траты сегодня желательно исключить. А также желательно проявлять внимательность на дороге и во всем, что связано с автомобилями.
Читайте: Гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля
Поддержать в такой ситуации может творческий подход к делам и творчество в целом.
Неблагоприятно: надевание новой одежды и украшений, брать или давать деньги в долг.
К слову, Факты ICTV публиковали эксклюзивный гороскоп на апрель 2019 года для всех знаков зодиака.
Источник: Astro.Expert