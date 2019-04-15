Гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для представителей всех знаков зодиака в эксклюзивном материале Фактов ICTV.

Подробный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнов

Поразмыслив о том, чему научило вас прошлое, устремите взор туда, где вы хотите оказаться в будущем. Забудьте о мировых проблемах и сосредоточьтесь на собственных ожиданиях. В этот период появится возможность обрести равновесие. Являетесь ли вы тем человеком, каким хотели быть? Добились ли вы счастья, успеха и процветания – хотя бы по собственным меркам? Может, вы слишком низко установили планку? Или слишком высоко? Или же вы пытаетесь втиснуть свою жизнь в чересчур жесткие рамки?

Гороскоп для Тельцов

Тай­ны и духовные откровения активизируют ход событий, и у вас появится возможность продемонстрировать задатки лидера, целостность своей натуры и индивидуаль­ность. Признание и успех не упадут к вам с неба. Однако динамика этого процесса носит пози­тивный характер, поэтому она увеличивает шансы на то, что вы воспользуетесь преимуществом и укрепите свое положение, добьетесь признания своих заслуг.

Гороскоп для Близнецов

В этот период вам могут бросить вызов, спровоцировать на открытую конфронтацию или на ситуации, связанные с конкуренцией и риском. Жизнь будоражит вас, заставляет активно проявиться, использовать волевые качества. Появится потребность личного участия во всех делах, стремление вырваться из навязанного круга обстоятельств. Хорошее время для старта творческой и деловой активности, которые будут способствовать росту популярности.

Гороскоп для Раков

В этот период полученная информация, идеи или общение могут вызывать стресс. Вы склонны любую критику воспринимать очень болезненно, даже если она не направлена лично на вас. С другой стороны, если вы не позволите вашему эгоизму и упрямству проникнуть в сферу идей, методов и информации, то самообладание и терпение помогут преодолеть все препятствия и успешно завершить все ваши планы.

Гороскоп для Львов

Складываются благоприятные условия, чтобы воплотить свои проекты в жизнь. Появляются шансы для созидательной деятельности. Ясность и глубина взглядов, крепкий иммунитет, дают вам большую жизненную силу, конструктивную энергию, силу воли, энтузиазм, предприимчивость, стремление к новому, умение командовать, подчинять. Отрицательная сторона этого периода – чувство безнаказанности, отсюда – большой соблазн попользовать эту безнаказанность.

Гороскоп для Дев

Вы критически настроены, даже нервозны, но проявляете деловые качества, больше, чем обычно. На смену мечтательности, приходит сосредоточенность, желание навести порядок, все расставить по местам, раздобыть новую информацию и найти ей место. Раздражает малейшая небрежность, неточность. Способность к обобщению ослабевает, есть опасность запутаться в деталях, в глаза бросаются объективные факты. Заключается больше, чем обычно, торговых сделок, но они полны оговорок и условий.

Гороскоп для Весов

У вас хорошее настроение, стремитесь к контактам, вам нравятся развлечения и застолья. Хочется провести время в хорошей компании, встретиться со знакомыми, пойти в театр, на выставку, заняться творчеством. В это время обостряется восприимчивость к красоте, более выражен интерес к противоположному полу. Улучшаются отношения с родными, близкими и друзьями. Но ваша решительность ослабевает, принятые решения – легко меняются.

Гороскоп для Скорпионов

Присутствует элемент напряжения во всем, что вы пытаетесь делать. Будет проявляться некая волевая импульсивность, что не останется без внимания окружающих. Однако, в чем именно, вам будет трудно сформулировать и понять. Затруднения и внешнее вмешательство в ваши дела заставляет научиться на них адекватно реагировать. Невзирая на компетентность в стандартах, вы лично не уверенны в этом. Как следствие, пытаетесь скрыть это высокомерным поведением.

Гороскоп для Стрельца

Даже если неудача не станет окончательным результатом, нынешние обстоятельства не обещают полного успеха. В том маловероятном случае, когда успех возможен, он будет сопровождаться потерей жизненного комфорта. Мнения и действия окружающих вряд ли обеспечат вам поддержку и могут оказаться прямым вызовом. Взаимоотношения с мужчинами могут стать напряженными. Лучше держаться в тени и строить планы на более благоприятный период.

Гороскоп для Козерогов

Несоответствие желаемого и действительного, внутренний конфликт между вашей волей и желаниями приведут к напряжению во всем, что вы делаете. Вы полны энтузиазма, энергичны, жаждете продемонстрировать свой талант, но кажется, что предлагаете свои услуги не тем людям и не вовремя. Вам придется быть настороже, чтобы окружающие не пытались вас эксплуатировать и наживаться на ваших идеях.

Гороскоп для Водолеев

Фаза повышенной творческой активности, которая будет проявляться в разработке новых идей, в правильном использовании своего таланта, получении знаний в своей профессиональной деятельности, в работе по совместительству. Этот период считается наиболее благополучным для деловых переговоров, подписания соглашений или же для творчества во всех сферах ваших интересов. Работа с документами доставит хлопоты, но завершится удачно.

Гороскоп для Рыб

В течение недели вас будут сопровождать нервозность, рассеянность и раздражительность. Данный период является неблагоприятным для умственного труда. Это же относится и к установлению контактов с близкими людьми: отсутствие взаимопонимания, притворство, заблуждение и обман – станут основными пунктами разногласий с обеих сторон. Снизится способность объективно воспринимать действительность. Не торопитесь принимать решения, высказывать свои идеи или мнения. Но данный период благоприятен для внутренней работы, результаты которой продемонстрируете позже.