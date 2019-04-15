Страстная пятница – самый скорбный день Великого поста, который в 2019 году приходится на 26 апреля. Факты ICTV собрали приметы и запреты, связанные с этим днем.

В Страстную пятницу распяли Иисуса Христа на Голгофе. Своей мученической смертью Спаситель искупил грехи людей, а через три дня воскрес.

Все приготовления к Пасхе нужно закончить в Чистый четверг, чтобы в Великую пятницу ничто не отвлекало от молитв.

Однако паски печь надо именно в этот день, потому что, по поверьям, паска, испеченная в Страстную пятницу, никогда не покроется плесенью.

Со службы в церкви в этот день нужно принести 12 свечей, которые должны полностью догореть в доме. Этот ритуал привлечет благополучие и здоровье. А кольцо, освященное в храме, защитит от всех недугов и принесет удачу.

Приметы на Страстную пятницу

Утром надо выполнить особый ритуал. Если, выглянув в окно, первой увидите птицу, для девушки это предвещает новое знакомство, а для парня – хорошую новость. Если взгляд упал на кошку – ждет богатая жизнь, на собаку – к беде, на девушку – знак благополучия, на парня – весь год не будете болеть, если на старика или инвалида – добра не ждите.

В Страстную пятницу нельзя плевать на землю. От того, кто такое сделает, на целый год отвернутся все святые.

Человек, который ничего не ест весь день, будет знать за три дня время своей смерти.

Если в этот день небо звездное – будет хороший урожай зерновых, если весь день облачно – к неурожаю.

Запреты в Страстную пятницу

Первый и главный запрет – очень строгий пост. Можно только хлеб и воду, но после выноса Плащаницы в храме (где-то в 15.00). Хотя очень верующие люди вообще отказываются от еды и даже не моются в этот день.

Категорически запрещено заниматься любыми делами, связанными с физическим трудом: женщинам – шить, стирать и убирать в доме, а мужчинам – рубить дрова. Если постирать что-то в Страстную пятницу, оно покроется каплями крови.

Не рекомендуется также стричь и красить волосы, запрещены любые косметические процедуры.

Нельзя петь, танцевать, веселиться, употреблять алкоголь, ссориться и заниматься сексом. Те, кто развлекался в Страстную пятницу, целый год будут скучать, плакать и страдать.

Поэтому, если день рождения выпал на этот день – лучше перенести празднование.

Запрещаются земляные работы – все пропадет. Только посеянная в этот день петрушка даст двойной урожай.

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Ранее Факты ICTV публиковали календарь питания в Великий пост по дням.