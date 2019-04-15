Вербное воскресенье празднуется за неделю до Пасхи. В этом году оно приходится на 21 апреля.

Праздник посвящен дню, когда Иисус въехал в Иерусалим. Люди радостно встречали Христа песнями и цветами, а также стелили под ноги его осла ветви пальмы – растения, символизирующий чистоту и непогрешимость. Католики так и называют этот праздник – Пальмовое воскресенье. Но пальма в наших широтах не растет, поэтому в православной традиции ее заменили вербой – растением, которое первым расцветает после прихода зимы и символизирует начало новой жизни. А праздник назвали Вербным воскресеньем.

Приготовить веточки вербы к празднику лучше заранее. Бывает, что Пасха приходит рано, а весна холодная, и тогда она не успевает расцвести к празднику. В таком случае за 4-5 дней срежьте веточки и поставьте их в воду. Если погода благоприятная, веточки срезают накануне.

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Верующие люди в Вербное воскресенье утром идут в церковь на службу, обязательно ставят зажженную свечу, символизирующую смерть и воскресение Христа. После службы освящают вербные веточки, которые потом несут домой.

Традиции на Вербное воскресенье:

– верующие символически бьют друг друга ветками вербы с пожеланиями здоровья, а также бьют скот;

– в воду клали ивовые веточки и купали в ней больных детей;

– некоторые люди глотают вербовые почки, веря в то, что эта процедура защитит их от болезней;

– несколько веточек можно поставить в воду, а когда они пустят корни, высадить возле дома. Если ветви приживутся, растение будет защищать семейный очаг от невзгод;

– во время стихийного бедствия веточку вербы выбрасывали на улицу, чтобы несчастье обошло дом стороной;

– считается, что комнатные растения, высаженные в Вербное воскресенье, хорошо растут и приносят в дом богатство;

– вбитый утром в этот день в стену колышек из вербы избавляет человека от страхов, делает его смелее и решительнее;

– если в Вербное воскресенье вспомнить о любимом человеке, то он в этот день обязательно придет;

– выбрасывать засохшую вербу считалось большим грехом, поэтому хранили ее целый год в углу с иконами;

– после использования вербу ни в коем случае нельзя топтать ногами – это большой грех. И выбрасывать ее тоже нельзя, а следует осторожно собрать в одном месте и сжечь.

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