Ученые NASA получили новое подтверждение наличия воды на поверхности Луны. Влага появилась в результате воздействия на небесное тело метеоритов.

Исследователи национального космического агентства США и лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса в Лорел доказали, что потоки метеоритов, падающих на Луну, наполняют тонкую атмосферу непродолжительным водяным паром.

Когда поток метеоритов падает на поверхность Луны, освобожденная вода попадает в экзосферу и распространяется через нее. Около трети этого пара приземляется обратно на поверхность Луны.

– Полученные данные помогут ученым понять историю лунной воды – потенциального ресурса для поддержки долгосрочных операций на Луне и исследования человеком глубокого космоса, – говорится в отчете ученых.

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В NASA опровергают, что обнаруженная вода прибывала только от метеоритов.

– Мы знаем, что часть воды должна поступать с Луны, потому что масса высвобождаемой воды больше, чем масса воды в метеоритах, – отметили исследователи.

Ученые предполагают, что вода, которую удалось обнаружить, могла быть заложена еще в начале существования Луны.

К слову, руководитель NASA Джим Бриденштайн заявил, что агентство планирует сотрудничать с Украиной в сфере исследования Луны.