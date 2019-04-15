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Выходные в мае 2019: сколько будут отдыхать украинцы

В мае 2019 года украинцев ждет 10 выходных дней.

Выходные в мае 2019: сколько будут отдыхать украинцы

В мае 2019 года у украинцев будет 10 выходных дней и 21 рабочий день.

К обычным выходным в мае добавляются еще два дополнительных.

1 мая в этом году выпадает на среду и будет выходным днем.

День победы над нацизмом во Второй мировой войне – 9 мая – в этом году в четверг, поэтому он также будет выходным.

Читайте: Выходные в Украине 2019: Кабмин утвердил перенос рабочих дней

Выходной день за 30 апреля придется отработать в субботу 11 мая.

Кроме того, рабочие дни 8 мая и 11 мая будут сокращены на один час.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали календарь государственных праздников Украины на 2019 год.

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