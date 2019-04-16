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Гороскоп на сегодня, 16 апреля

Каким будет 16 апреля для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

гороскоп

День хорошо провести так, как хочется. Это может быть и повышенная активность для кого-то, а кому-то хочется отдыха и релаксации.

И в том, и в другом случае весьма желательно проявить творчество в своей деятельности и сделать для себя то, что действительно принесет радость и удовлетворение – не размениваться.

В целом день располагает к любым творческим занятиям. Сегодня можно и желательно проявлять харизму, пользоваться личным авторитетом и властью. Подходящее время для романтической встречи. Детям также весьма желательно уделить время.

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Не желательно перенапрягаться интеллектуально, а также стоит последить за покупками и тратами, есть вероятность наделать долги. Нежелательно также начало лечебных процедур.

К слову, Факты ICTV публиковали эксклюзивный гороскоп на апрель 2019 года для всех знаков зодиака.

Источник: Astro.Expert

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