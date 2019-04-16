С астрологической точки зрения, во втором туре выборов 2019 победит Владимир Зеленский.

Астрологический прогноз на второй тур выборов 2019 составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Кто победит во втором туре

По ее мнению, Владимир Зеленский имеет все шансы победить своего конкурента Петра Порошенко.

– Всех интересует, кто же победит во втором туре выборов. Скажу, что Владимир Зеленский имеет все шансы стать президентом. Все, что происходит между кандидатами в интервал между первым и вторым туром, не имеет особого значения – избиратели Зеленского своего мнения не изменят и это объясняется астрологическими особенностями, – заявляет астролог.

С 6 марта 2019 года Уран (имеет отношение к политике, свободе и независимости, прогрессивному развитию) вошел в знак Тельца, который характеризует Украину в астрологии. Основная характеристика Урана – все прогрессивное и современное. Вселенная дает украинцам шанс изменить страну, сломать существующую политическую систему, заменить старые лица, появляется перспектива для появления новых лидеров.

Что ждет Украину, если победит Зеленский

– Легко ли будет при президентстве Зеленского? Нелегко, ведь время перемен всегда переживается сложно. К тому же Зеленский не имеет опыта в политике – это минус, – говорит эксперт.

С приходом Зеленского к власти произойдет снос старой структуры, появятся новые люди. Зеленский – очень изобретательный, целеустремленный, не искушенный властью.

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К слову, ранее мы публиковали ставки букмекеров на второй тур выборов президента Украины.