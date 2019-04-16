Релиз одной из самых ожидаемых видеоигр апреля Mortal Kombat 11 не состоится в Украине.

В начале апреля видеоигра Mortal Kombat 11 пропала из цифровых магазинов Украины, а недавно стало известно, что она и вовсе не выйдет в нашей стране.

Факты ICTV обратились к издателю видеоигры WB Games для того, чтобы прояснить ситуацию с исчезновением Mortal Kombat 11.

Издатель действительно подтвердил, что видеоигра не выйдет в Украине, чтобы не нарушать законы страны, однако не сказал, о каких именно законах идет речь.

– Мы отменили релиз Mortal Kombat 11 на украинском рынке, чтобы убедиться, что мы соблюдаем все законы в стране. Наше решение может быть пересмотрено, если в законы изменятся. Мы приносим извинения за разочарование, которое могло быть вызвано этим решением, – пишут WB Games.

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Однако магазины видеоигр в Украине не убрали предзаказ видеоигры для различных платформ.

По их словам, на данный момент нельзя точно сказать, будет ли в Украине доступен Mortal Kombat 11 на физических носителях после релиза.

Всем, кто предзаказал игру в цифровых сервисах, обещают вернуть деньги.

К слову, компания Bethesda пообещала, что выпустит ряд новых видеоигр в сервисе цифровой дистрибуции Steam.