В 2019 году Песах отмечают с 19 по 27 апреля. Факты ICTV узнали об истории и традициях праздника.

Песах – один из древнейших праздников в календаре иудеев и связан с осознанием евреев, как народа. Факты ICTV узнали об истории и традициях этого дня.

История

Об истоках праздника можно прочесть в Библии. Этот день связан с уходом еврейского народа из Египта и пророком Моисеем. Он попал в семью царя еще мальчиком – так ему удалось избежать участи еврейских младенцев, которых сразу после рождения убивали.

Когда Моисей вырос он потребовал у царя, чтобы он сбросил с еврейского народа оковы рабства, а когда тот отказался бог наслал на Египет десять казней. Среди кар небесных – вода в Ниле превратилась в кровь, нападение жаб, вшей, падеж скота, появление незаживающих язв у египтян, гибель урожая от града и нападения саранчи, трехдневный мрак.

После каждой из девяти перечисленных бед Моисей снова приходил к фараону, но тот отвечал отказом. Тогда бог разгневался и наслал на Египет десятую самую страшную беду – гибель всех первенцев. Чтобы страшная участь миновала еврейский народ бог велел пометить жилища еврейского народа кровью ягненка.

Традиции

Песах празднуют в кругу семьи, вечером все собираются за столом, чтобы отведать традиционный ужин – седер. Среди обязательных блюд – маца (пресные хлебцы, их едят несколько раз на протяжении трапезы), горькая зелень (марор – символизирует горечь египетского рабства), харосет (смесь из тертых яблок, орехов и фиников).

Также в этот вечер подают традиционные для Шабата блюда: тушеный батат, салаты, печеную рыбу, курицу в медовом соусе и др. За ужином принято выпивать четыре бокала вина. Это число символично, так как равно количеству обещаний данных богом еврейскому народу:

– Выведу, спасу, избавлю и возьму.

Пятый бокал наливают, но не выпивают – его именуют бокалом Элияу (пророка).

Традиции плотно связаны с запретами, в первую очередь они касаются еды. В этот день нельзя употреблять продукты, приготовленные путем брожения: хлеб, пиво и любое спиртное на основе солода.

В первый и последний день праздника запрещено работать. Вся же праздничная неделя является частично рабочей.

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К слову, в 2019 году католики будут праздновать Пасху 21 апреля.