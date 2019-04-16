В этом году православные украинцы будут отмечать Пасху 28 апреля.
В 2019 году дата Пасхи находится рядом с еще одним выходным – Днем труда 1 мая.
В связи с этим украинцы буду отдыхать во время пасхальных праздников пять дней – с 27 апреля по 1 мая. Однако один день все же придется отработать.
Читайте: Церковные праздники – календарь на 2019 год
- 27 апреля – суббота, выходной;
- 28 апреля – Пасха, выходной;
- 29 апреля – понедельник, выходной в честь Пасхи;
- 30 апреля – вторник – выходной, который нужно будет отработать в субботу, 11 мая;
- 1 мая – День труда, выходной.
Напомним, 11 марта начался Великий пост. Что и когда можно есть – в календаре питания на каждый день от Фактов ICTV.
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