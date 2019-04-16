PlayStation 5 разработчики Sony назвали “консолью следующего поколения”.

PlayStation 5 получит ультрабыстрый SSD-накопитель, который в игровую консоль будут устанавливать вместо обычного HDD.

О новинке, презентацию которой ожидают в 2020 году, рассказал ведущий архитектор PlayStation Марк Церни.

По его словам, создателям удастся увеличить скорость загрузки окружения, чтобы при этом детализация картинки не ухудшалась.

Добиться этого разработчики смогут при помощи процессора AMD Ryzen, а также видеокарты семейства Radeon Navi, которые будут установлены в PlayStation 5.

Графический адаптер будет поддерживать такие современные технологии как трассировка лучей и разрешение 8K. Отдельный аудиочип подарит игровой приставке объемное звучание.

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Пока остается загадкой, сколько будет стоить PlayStation 5.

К слову, ранее инсайдеры сообщали, что в PlayStation 5 появится долгожданный бесплатный мультиплеер.

Источник: Wired