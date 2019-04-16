В 2019 году Вознесение Господне приходится на 6 июня, то есть на 40-й день после Пасхи.

На сороковой день после воскрешения Иисус Христос, который все это время находился среди учеников, вознесся на небо, чем открыл вход в Царство Небесное и подарил людям надежду на спасение их грешных душ, прощение и вечную жизнь.

Спаситель вывел апостолов из Иерусалима на Елеонскую гору, благословил их, поднимаясь в небо, и скрылся за облаками.

В народе Вознесение традиционно связывают с урожаем, поскольку оно приходится на конец весны – начало лета, период смены сезонов в сельском хозяйстве.

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Напомним, в 2019 году православные христиане будут праздновать Пасху 28 апреля, от Воскресения Христова формируется весь церковный календарь.