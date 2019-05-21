PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Четыре девочки и два мальчика: в Польше женщина родила шестерых детей

В польском городе Краков женщина стала мамой сразу шестерых детей.

Немовля

Женщина в Польше родила четырех девочек и двух мальчиков.

В больнице говорят, что это, наверное, первый такой случай в стране.

На 29-й неделе беременности женщине сделали кесарево сечение.

Читайте: Родилось меньше, чем во времена Голодомора. Демографический антирекорд Украины в 2018

Вес каждого младенца – до одного килограмма, поэтому они находятся в инкубаторе.

Однако и дети, и мама вполне здоровы.

Президент Польши Дуда и маршал Сейма Марек Кухцинский в Twitter поздравили многодетную маму.

 

Напомним, в марте в США женщина родила шестерых детей за девять минут.

ИсточникOnet.pl

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Германии родители забыли в такси годовалого ребенка
Отравление малышей в Кропивницком: в детсаду нашли стафилококк и ротавирус
Укрзализныця откроет онлайн-продажу билетов на все поезда в Польшу
Польшу на Евровидении 2019 представит группа Tulia
Во сколько обошлись беременность и роды Меган Маркл
На Харьковщине школьник с инвалидностью отстаивает право на бесплатный проезд
В Польше изобрели скамейки, которые очищают воздух
Залезь, там фотки будут лучше. На Запорожье подросток погиб, пытаясь сделать селфи
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка