В польском городе Краков женщина стала мамой сразу шестерых детей.

Женщина в Польше родила четырех девочек и двух мальчиков.

В больнице говорят, что это, наверное, первый такой случай в стране.

На 29-й неделе беременности женщине сделали кесарево сечение.

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Вес каждого младенца – до одного килограмма, поэтому они находятся в инкубаторе.

Однако и дети, и мама вполне здоровы.

Президент Польши Дуда и маршал Сейма Марек Кухцинский в Twitter поздравили многодетную маму.

Niesamowita wiadomość! W Krakowie urodziły się dziś 6-raczki. To pierwszy taki przypadek w Polsce. Mama i Dzieci (4 dziewczynki i 2 chłopców) czują się dobrze (jak na tę wyjątkową sytuację). Gratulacje i podziękowania dla Rodzicow i Personelu Medycznego! https://t.co/UoEx57e4YK — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) 20 мая 2019 г.

Напомним, в марте в США женщина родила шестерых детей за девять минут.

Источник: Onet.pl