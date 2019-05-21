В польском городе Краков женщина стала мамой сразу шестерых детей.
Женщина в Польше родила четырех девочек и двух мальчиков.
В больнице говорят, что это, наверное, первый такой случай в стране.
На 29-й неделе беременности женщине сделали кесарево сечение.
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Вес каждого младенца – до одного килограмма, поэтому они находятся в инкубаторе.
Однако и дети, и мама вполне здоровы.
Президент Польши Дуда и маршал Сейма Марек Кухцинский в Twitter поздравили многодетную маму.
Niesamowita wiadomość! W Krakowie urodziły się dziś 6-raczki. To pierwszy taki przypadek w Polsce. Mama i Dzieci (4 dziewczynki i 2 chłopców) czują się dobrze (jak na tę wyjątkową sytuację). Gratulacje i podziękowania dla Rodzicow i Personelu Medycznego! https://t.co/UoEx57e4YK
— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) 20 мая 2019 г.
Напомним, в марте в США женщина родила шестерых детей за девять минут.
Источник: Onet.pl