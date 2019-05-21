PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Гороскоп на сегодня, 21 мая

Каким будет 21 мая для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

гороскоп

Сегодня сохраняются тенденции к конфликтным и резким реакциям на ситуации.

Энергию можно направлять не на распыление ситуаций, а на активные действия. Можно весь запал направить на исследование глубинных вопросов.

Весьма уместным будут любые физические нагрузки, как в зале, так и на природе. Можно решать вопросы, связанные с ремонтными работами, строительством.

Благоприятна работа на садовом участке, посадка, озеленение и т.п. Действия, требующие сил и динамики, сегодня будут успешны, равно как и занятия творчеством, ораторским искусством.

Читайте: Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая

В течение дня могут накатывать уныние, апатия, могут возникать задержки в делах, если пройти все это с достоинством, то вполне вероятно, что результаты дня смогут вас порадовать.

Неблагоприятно: брать и давать деньги в долг.

К слову, Факты ICTV публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на май 2019.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка