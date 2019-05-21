Каким будет 21 мая для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

Сегодня сохраняются тенденции к конфликтным и резким реакциям на ситуации.

Энергию можно направлять не на распыление ситуаций, а на активные действия. Можно весь запал направить на исследование глубинных вопросов.

Весьма уместным будут любые физические нагрузки, как в зале, так и на природе. Можно решать вопросы, связанные с ремонтными работами, строительством.

Благоприятна работа на садовом участке, посадка, озеленение и т.п. Действия, требующие сил и динамики, сегодня будут успешны, равно как и занятия творчеством, ораторским искусством.

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В течение дня могут накатывать уныние, апатия, могут возникать задержки в делах, если пройти все это с достоинством, то вполне вероятно, что результаты дня смогут вас порадовать.

Неблагоприятно: брать и давать деньги в долг.

К слову, Факты ICTV публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на май 2019.