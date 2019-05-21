7-я международная конференция Космические технологии: настоящее и будущее проводится под эгидой Международной академии астронавтики и в этом году посвящена 65-летию со дня создания КБ Южное.

7-я международная конференция Космические технологии: настоящее и будущее проходит в Днепре 21 мая.

Мероприятие посвящено 65-летию со дня основания КБ Южное, которое совместно с Международной академией астронавтики (МАА) организовало эту встречу.

Вместе с другими гостями в работе конференции принимают участие президент Украины (1994 – 2005 гг.) Леонид Кучма, многолетний руководитель Южмаша и КБ Южное, почетный академик МАА (это уникальное звание – высшая степень признания заслуг перед мировой космонавтикой) член попечительского совета МАА, профессор Римского университета Филиппо Грациани; глава Государственного космического агентства Украины Павел Дегтяренко; ученые, конструкторы, представители оборонной сферы Украины, для которой КБ Южное и Южмаш имеют огромное значение и перспективу.

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– Сегодня здесь присутствуют представители более 20 стран, это означает понимание Украиной того, что освоение космоса возможно только в международной кооперации. А то, что это мероприятие проходит в Украине, значит, надеюсь, понимание миром того, что Украина необходима для освоения космоса.

Мне особенно радостно, что и сейчас, несмотря на тяжелую ситуацию в Украине, Южное держит высокую планку, и присутствие таких уважаемых гостей является очередным свидетельством мирового признания вклада Украины и украинских ученых, инженеров, конструкторов в освоение космоса.

Искренне надеюсь, что при новой власти развитие космической отрасли будет среди государственных приоритетов, ведь именно здесь, в КБ, есть все возможности для запуска нашей Силиконовой долины, – отметил Леонид Кучма.

Особое внимание на нынешней встрече уделено разработке концепции постоянной базы на Луне, в которой принимают участие украинские специалисты.

Напомним, в конце марта Леонид Кучма получил звание почетного академика Международной Академии астронавтики.

Источник: Дарка Олифер