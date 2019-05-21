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Факты / Lifestyle

Одесский спецназовец “задержал” девушку ради предложения руки и сердца

Сотрудник Нацполиции Одесской области необычно признался своей возлюбленной в любви.

Одесский спецназовец “задержал” девушку ради предложения руки и сердца

Полицейский перед тем, как сделать любимой предложение руки и сердца, решил испытать ее на стойкость. Когда девушка вышла из дома, ее ждали полицейские. Они пригласили ее в участок по подозрению в мошенничестве.

– Эмоции били через край: хотелось спорить, сопротивляться, одним словом – дать отпор, только бы доказать, что все это – ошибка, и никуда не идти, – говорит Людмила.

Когда все стало на свои места, к ней вышел любимый с огромным букетом роз. Он стал на колено, достал кольцо и сказал:

– Испытания на прочность пройдено. С Днем рождения, любимая! Выходи за меня.

Сама девушка говорит, что быть женой полицейского – значит быть готовым к любым испытаниям.

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Одесский спецназовец “задержал” девушку ради предложения руки и сердца / 2 фотографии

Читайте: В Румынии лайнсмен делал предложение коллеге прямо на поле

К слову, Факты ICTV публиковали 10 снимков, которые заставят вас поверить – любовь существует.

Источник: Нацполиция

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