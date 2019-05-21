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Уровень мирового океана поднимется на два метра к 2100 году – ученые

Ученые считают, что уровень моря может подняться намного больше, чем ожидалось ранее.

Танення льодовиків

Новое исследование говорит о том, что уровень моря в мире поднимется значительно больше, чем ожидалось. Причиной этого называют ускорение таяния ледников в Гренландии и Арктике.

По словам ученых, к 2100 году уровень морей может подняться почти на два метра, что может привести к переселению сотен миллионов человек.

До нового исследования некоторые ученые считали, что подсчеты касательно повышения уровня моря являются достаточно скромными.

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Исследователи также обеспокоены тем, что современные модели, которые прогнозируют влияние таяния ледников на уровень моря, не учитывают все факторы.

К слову, скорость таяния ледников в Арктике выросла примерно в три раза.

Источник: ВВС

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