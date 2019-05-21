В чем различие между 4G и 5G?
Сравнивать 4G и 5G – это все равно, что сравнивать поездку на автомобиле и полет на самолете. Разница будет ощутима с первых минут. Но теперь подробнее.
Главным отличием пятого поколения мобильной связи является скорость передачи информации. По предварительным оценкам, она должна составлять от 1 до 20 Гбит/с, сейчас рекордная зафиксированная скорость составляет 35 Гбит/с. Это уже в десятки раз быстрее действующих беспроводных сетей. Задержка будет доведена до 1-5 мс.
Что 5G привнесет в жизнь людей и стран?
Внедрение новой технологии позволит рядовому пользователю смотреть видео в формате Ultra HD (3840 x 2160 пикселей) и 3D-видео. А вот в более узких сферах жизни мы сможем увидеть кардинальные изменения.
В сельском хозяйстве 5G позволит удаленно управлять сельхозтехникой, беспилотные автомобили станут более безопасными на большой скорости, ведь задержка сигнала станет меньше. Врачи смогут проводить операции удаленно, а обучаться чему-то новому можно будет с помощью VR-трансляции, которую проводит мастер.
Эксперты считают, что внедрение технологии приведет к росту ВВП как минимум на 2,5%. Вполне возможно, что мы увидим стремительный рост экономики после внедрения 5G в мире.
На этом развитие не остановится и начнется работа над 6G, запуск которой запланирован на 2030 год. Ее скорость должна возрасти до 1 Тбит/с.
Где уже запустили 5G?
Большинство стран до сих пор занимаются тестированием технологии. В 2018 году 5G активно начали использовать в США, после того, как оператор T-Mobile договорился о его запуске. Сейчас он работает в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе. Планируется, что вскоре новая технология появится в 30 городах США. Кроме того, в октябре 2018 года в Америке заработала первая коммерческая сеть 5G. Ее запустил оператор Verizon в Хьюстоне, Индианаполисе, Лос-Анджелесе и Сакраменто.
В 2019 году в тестовом режиме технологию запустили в Швейцарии и Китае. А Южная Корея в этом году стала первой страной, которая полноценно запустила 5G на коммерческом уровне.
Какие уже выпущены смартфоны?
Разработчики уже начали готовиться к внедрению 5G и выпускать смартфоны с поддержкой соответствующей технологии. Однако торопиться с обновлением гаджетов не стоит, ведь на рынке их не так уж и много, а цены не радуют. Да и большинство новых смартфонов должны появиться только в ближайшем будущем.
Сейчас можно приобрести Xiaomi Mi Mix 3, однако даже он обойдется вам в почти 17 тыс. грн. На сегодняшний день на многие смартфоны с 5G еще не объявлена цена, однако можно ожидать, что новая технология не будет дешевой.
Также известно, что несколько гибких смартфонов будут поддерживать 5G, но цены на них стартуют от $1980 (более 51 тыс. грн). Потому не стоит гнаться за обновлением исключительно ради новой технологии в ближайшее время.
Стоит ли ждать 5G в Украине?
Хотя пятый президент Петр Порошенко и подписал указ о внедрении 5G в Украине в 2020 году, многие скептически относятся к началу роботы технологии в срок. Во всем мире для 5G используют диапазон от 700 до 3400 МГц, а нашей стране предстоит определить, на каких именно частотах будет работать технология. Кроме того, ее внедрение затратное даже для передовых стран, а для украинской экономики может стать сильным ударом. Даже в странах ЕС внедрение 5G оценивают приблизительно в $63,1 млрд.
В компании Киевстар считают, что внедрение 5G в современных реалиях Украины может окупаться десятилетиями, ведь нашей стране предстоит закупить большое количество частот, которые, ко всему прочему, не свободны на нашем рынке. Даже если нашей стране удастся преодолеть все трудности и запустить 5G в 2020 году, не стоит ожидать, что он будет работать по всей Украине.
Какие существуют риски?
Некоторые ученые считают, что радиочастоты высокой мощности могут привести к существенному повышению температуры тела человека, однако пока нет исследований, которые бы это подтвердили.
Также существует и угроза шпионства со стороны Китая, ведь большое количество оборудования производится именно этой страной. Иностранные пользователи всерьез боятся подобного.