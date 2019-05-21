Внедрение новой технологии позволит рядовому пользователю смотреть видео в формате Ultra HD (3840 x 2160 пикселей) и 3D-видео. А вот в более узких сферах жизни мы сможем увидеть кардинальные изменения.

В сельском хозяйстве 5G позволит удаленно управлять сельхозтехникой, беспилотные автомобили станут более безопасными на большой скорости, ведь задержка сигнала станет меньше. Врачи смогут проводить операции удаленно, а обучаться чему-то новому можно будет с помощью VR-трансляции, которую проводит мастер.

Эксперты считают, что внедрение технологии приведет к росту ВВП как минимум на 2,5%. Вполне возможно, что мы увидим стремительный рост экономики после внедрения 5G в мире.

На этом развитие не остановится и начнется работа над 6G, запуск которой запланирован на 2030 год. Ее скорость должна возрасти до 1 Тбит/с.