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Как добавить электронный билет в Apple Wallet – инструкция

Для киевлян, которые пользуются смартфонами с операционной системой iOS, стал доступен электронный билет.

Как добавить электронный билет в Apple Wallet – инструкция

Пользователи смартфонами на базе iOS, которые обладают транспортными картами Kyiv Smart Card теперь имеют возможность добавить приобретенный QR-билет в Apple Wallet.

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Для того, чтобы добавить QR-билет, необходимо:

  1. Зайти в Личный кабинет киевлянина.
  2. Купить QR-билет в разделе Электронный билет.
  3. Выбрать опцию Добавить к Apple Wallet.
  4. Отсканировать камерой смартфона QR-код со ссылкой на загрузку файла с QR-билетом.
  5. Подтвердить на смартфоне добавления QR-билете к Apple Wallet.

Ранее Факты ICTV писали, что во время своей презентации компания Apple показала новые сервисы, среди которых Apple Card, Apple Arcade и Apple TV.

Источник: КГГА

Фото: Unsplash

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