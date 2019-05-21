Для киевлян, которые пользуются смартфонами с операционной системой iOS, стал доступен электронный билет.
Пользователи смартфонами на базе iOS, которые обладают транспортными картами Kyiv Smart Card теперь имеют возможность добавить приобретенный QR-билет в Apple Wallet.
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Для того, чтобы добавить QR-билет, необходимо:
- Зайти в Личный кабинет киевлянина.
- Купить QR-билет в разделе Электронный билет.
- Выбрать опцию Добавить к Apple Wallet.
- Отсканировать камерой смартфона QR-код со ссылкой на загрузку файла с QR-билетом.
- Подтвердить на смартфоне добавления QR-билете к Apple Wallet.
Ранее Факты ICTV писали, что во время своей презентации компания Apple показала новые сервисы, среди которых Apple Card, Apple Arcade и Apple TV.