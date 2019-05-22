Компания Apple представила обновленный 8-ядерный MacBook Pro – это самый быстрый ноутбук за всю историю Mac.

Apple обновила MacBook Pro с помощью более быстрых процессоров Intel Core восьмого и девятого поколения, впервые позволило получить восемь ядер.

MacBook Pro теперь обеспечивает вдвое больше продуктивность, чем четырехъядерный MacBook Pro и на 40% больше продуктивности, чем 6-ядерный MacBook Pro.

Эта характеристика делает его самым быстрым ноутбуком для Mac.

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Цена стартует с $1799 и $2,399 соответственно, обновленный 13-дюймовый MacBook Pro с сенсорной панелью и 15-дюймовым MacBook Pro доступен сегодня через apple.com, приложение Apple Store и в отдельных магазинах Apple и авторизованных реселлеров Apple.

Ранее Факты ICTV писали, что во время своей презентации компания Apple показала новые сервисы, среди которых Apple Card, Apple Arcade и Apple TV.

Джерело: Apple