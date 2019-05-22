26 мая по Дня Киева в столице проведут бесплатные экскурсии по семи маршрутам.

26 мая на День Киева проведут бесплатные экскурсии по городу.

Проект дает возможность познакомиться с историей Киева, пройтись по улицам, скверами и парками столицы с профессиональными гидами города.

На выбор предлагается семь экскурсий:

Прогулка от Фараона до Рейтера в 11.00.

в 11.00. Прогулка Киевские дворики в 12.00.

в 12.00. Экскурсия Владимирская горка в 15.00.

в 15.00. Экскурсия от Европейской площади до метро Арсенальная в 16.15.

в 16.15. Экскурсия Вечерние огни над Днепром в 17.15

в 17.15 Экскурсия Волшебные Липки в 18.00.

в 18.00. Обзорная экскурсия по городу (на немецком языке) в 18.00.

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Для бесплатного участия в экскурсиях необходимо зарегистрироваться на странице в Facebook, оставив в комментариях отметку +.

К слову, ранее Факты ICTV писали, куда пойти на День Киева