26 мая по Дня Киева в столице проведут бесплатные экскурсии по семи маршрутам.
26 мая на День Киева проведут бесплатные экскурсии по городу.
Проект дает возможность познакомиться с историей Киева, пройтись по улицам, скверами и парками столицы с профессиональными гидами города.
На выбор предлагается семь экскурсий:
- Прогулка от Фараона до Рейтера в 11.00.
- Прогулка Киевские дворики в 12.00.
- Экскурсия Владимирская горка в 15.00.
- Экскурсия от Европейской площади до метро Арсенальная в 16.15.
- Экскурсия Вечерние огни над Днепром в 17.15
- Экскурсия Волшебные Липки в 18.00.
- Обзорная экскурсия по городу (на немецком языке) в 18.00.
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Для бесплатного участия в экскурсиях необходимо зарегистрироваться на странице в Facebook, оставив в комментариях отметку +.
К слову, ранее Факты ICTV писали, куда пойти на День Киева