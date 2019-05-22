Каким будет 22 мая для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.
В целом день неблагоприятен для большинства важных дел, а особенно для важных начинаний.
При этом весьма продуктивное время для очищения и наведения порядка в делах и сознании.
Желательно найти возможность для уединения, чтобы прислушаться к себе, своему состоянию и эмоциям и спокойно поразмышлять над интересующими вопросами, восстановить свои силы и энергию.
В делах желательно проявлять трудолюбие и упорство.
Существует возможность критически оценить свое окружение и принять решение о том, с кем хотелось бы расстаться, с кем уже не по пути.
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Подходят также любые духовные практики, направленные на очищение и освобождение.
Желательно в делах проявлять активность, храбрость.
День может принести успех, если проявлять качества щедрости, прощения.
Коммуникации могут проходить импульсивно и с элементами недопонимания.
Лучше переспрашивать и уточнять, если о чем-то договариваетесь.
Стоит уделить внимание еде, чтобы она была полезной и легкой.
Неблагоприятно: надевание новой одежды и украшений, стрижка волос.
Ранее Факты ICTV публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на май 2019.