Каким будет 22 мая для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

В целом день неблагоприятен для большинства важных дел, а особенно для важных начинаний.

При этом весьма продуктивное время для очищения и наведения порядка в делах и сознании.

Желательно найти возможность для уединения, чтобы прислушаться к себе, своему состоянию и эмоциям и спокойно поразмышлять над интересующими вопросами, восстановить свои силы и энергию.

В делах желательно проявлять трудолюбие и упорство.

Существует возможность критически оценить свое окружение и принять решение о том, с кем хотелось бы расстаться, с кем уже не по пути.

Читайте: Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая

Подходят также любые духовные практики, направленные на очищение и освобождение.

Желательно в делах проявлять активность, храбрость.

День может принести успех, если проявлять качества щедрости, прощения.

Коммуникации могут проходить импульсивно и с элементами недопонимания.

Лучше переспрашивать и уточнять, если о чем-то договариваетесь.

Стоит уделить внимание еде, чтобы она была полезной и легкой.

Неблагоприятно: надевание новой одежды и украшений, стрижка волос.

Ранее Факты ICTV публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на май 2019.