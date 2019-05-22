Николай Чудотворец является покровителем моряков и всех, кто так или иначе связан с водной стихией. Факты ICTV рассказывают, что нельзя делать в этот день.

22 мая православные христиане празднуют День Николая Чудотворца. Праздник отмечают дважды в году, 19 декабря – День святого Николая, а 22 мая – Николая весеннего Николая Чудотворца.

В православии Николай Чудотворец считается покровителем детей, влюбленных пар, солдат, купцов, торговцев.

Что нельзя делать на Николая Весеннего

Нельзя стричься на Николая Чудотворца.

В этот день был запрет брать в руки ножницы.

На Николая нельзя отказывать никому, кто попросит вас о помощи.

Нельзя держать долг, иначе не будет финансовой удачи весь год. Лучше раздать долги до праздника.

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Народные приметы

Если на Николая идет дождь, то будет богатый урожай.

Лягушки начали квакать – примета того, что будет богатый урожай овса.

Ольха зацвела – пора гречиху сеять.

Примета гласит, что тем, кто на Николу нищего накормит, не быть в нужде.

По примете, на Николу нужно обязательно помириться со всеми, с кем есть конфликты.

Нужно сватать невест, чтобы семейная жизнь была гладкой и безбедной.

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