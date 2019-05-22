Николай Чудотворец является покровителем моряков и всех, кто так или иначе связан с водной стихией. Факты ICTV рассказывают, что нельзя делать в этот день.
22 мая православные христиане празднуют День Николая Чудотворца. Праздник отмечают дважды в году, 19 декабря – День святого Николая, а 22 мая – Николая весеннего Николая Чудотворца.
В православии Николай Чудотворец считается покровителем детей, влюбленных пар, солдат, купцов, торговцев.
Что нельзя делать на Николая Весеннего
- Нельзя стричься на Николая Чудотворца.
- В этот день был запрет брать в руки ножницы.
- На Николая нельзя отказывать никому, кто попросит вас о помощи.
- Нельзя держать долг, иначе не будет финансовой удачи весь год. Лучше раздать долги до праздника.
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Народные приметы
- Если на Николая идет дождь, то будет богатый урожай.
- Лягушки начали квакать – примета того, что будет богатый урожай овса.
- Ольха зацвела – пора гречиху сеять.
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Примета гласит, что тем, кто на Николу нищего накормит, не быть в нужде.
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По примете, на Николу нужно обязательно помириться со всеми, с кем есть конфликты.
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Нужно сватать невест, чтобы семейная жизнь была гладкой и безбедной.
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