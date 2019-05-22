Какими принципами следует руководствоваться при выборе офисного дивана – читайте в нашем материале.

C помощью дивана можно легко сделать офис более дружелюбным для сотрудников и гостей. Он поможет сделать зону отдыха даже в обстановке строгого или относительно бедного интерьера, что часто встречается в рабочих пространствах.

Особенности офисного дивана

Износостойкость. Прежде чем купить диван в Киеве для офисного пространства, необходимо убедиться в том, что он выдержит всех сотрудников и гостей предприятия. Поэтому необходимо подбирать наиболее крепкие модели, ведь мало кто будет заботиться о сохранности казенной мебели. Речь идет не только о каркасе и прочности конструкции, но и о наполнителе и обивке дивана.

Отсутствие механизма трансформации. В целях экономии офисные модели дивана часто не оснащаются механизмом трансформации, соответственно, их нельзя разложить в относительно удобное спальное место. Но в таком решении есть и недостатки.

Применение дивана

Практически во всех рабочих коллективах случаются авралы и работа в третью смену, когда просто нет смысла возвращаться домой на несколько часов, ведь утром нужно снова быть на рабочем месте. И тут может пригодится раскладной диван. В любом случае так коротать ночь намного удобнее, чем в полусидячем положении, или пытаясь умоститься на плоскости, не предназначенной для этого.

Но такой сценарий подходит по большей части для небольших офисов или в случаях, когда комната отдыха сотрудников комплектуется мебелью. Если диван предназначен для гостей, которым нужно подождать своей очереди в парикмахерской, отделении банка или в чем-то подобном, то возможность трансформации действительно лишняя, и на ней можно сэкономить.

Гораздо важнее то, как будет выглядеть этот тип мебели и будет ли подходить под остальной интерьер. Обычно офисные диваны продаются в одном из двух стилей: классическом или хай-тек, так что определиться не составит проблем.

Тип и форма дивана для офиса

Прежде всего, нужно быть осторожным с угловыми диванами, они огромные и приносят пользу только в том случае, если предварительно подготовить интерьер. Желательно выделить целый угол или отгородить часть пространства угловым диваном, поставив его не под стенкой, а разместив по центру комнаты. В качестве примера можно назвать зону отдыха сотрудников с телевизором и игровой консолью напротив дивана.

Более универсальный вариант — это прямой диван, его можно поставить где угодно, под любой стенкой, или по центру помещения. Также можно использовать несколько таких диванов и расположить их напротив. Так можно делать в тех местах, куда приходят компании, например, в залах ожидания групповых игр или квестов.

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Всегда интересный вариант – это модульные диваны, которые в сложенном состоянии представляют собой относительно большую и зачастую пригодную для сна поверхность, но ее можно растянуть на куски и использовать как отдельные кушетки, кресла и пуфики. И даже поместить эти элементы по разным комнатам при необходимости.

К слову, в Японии создали офисный гаджет, помогающий не отвлекаться на коллег.