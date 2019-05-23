Каким будет 23 мая для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

День в целом благоприятен для большинства созидательных дел. Успех может принести концентрация на важном и основном, желательно не отвлекаться на мелочи. Хорошо строить планы, начинать важные проекты, принимать решения. Можно готовить фундамент для тех дел, в которых хочется в дальнейшем развития.

В принятии решений и делах желательно пользоваться правильными суждениями и проницательностью. Могут удаваться общественные дела и мероприятия, удачу может принести благотворительность и помощь нуждающимся. Вопросы, с которыми приходится сегодня взаимодействовать, могут долгое время давать почву для роста, поэтому хорошо подумать о себе, своем здоровье.

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Благоприятно сделать вклад в развитие собственных отношений с близкими и любимыми людьми, провести с ними время.

Завершение проектов, а также грубые и нечестные поступки сегодня лучше исключить.

Ранее Факты ICTV публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на май 2019.