Фотография модели в белых балетках возмутила пользователей сети, они назвали это сценой из фильма ужасов.

Дизайнер Мансур Гавриель опубликовал у себя в Instagram фотографию балеток из новой коллекции. На снимке есть только ноги модели в новой обуви. Это вызвало бурю критики пользователей.

– Что, черт возьми, происходит со стопой и ногой модели? Это действительно болезненное тело, удалите! Это фото похоже на сцену из фильма ужасов, оно чуть не свело меня с ума, – написали пользователи.

Однако худоба девушки оказалась оптической иллюзией. Бежевая ткань, которая заслоняла часть ее левой голени, была точно такого же оттенка, как пол и фон рекламной фотографии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram MG Ballerinas in White lambskin #mansurgavriel Публикация от Mansur Gavriel (@mansurgavriel) 19 Май 2019 в 7:04 PDT

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К слову, ранее мы писали про девушку с самыми длинными ногами в Америке.