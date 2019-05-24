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Факты / Lifestyle

Безопасный секс в лесу: что взять и как спастись от насекомых

Если вы решили отдохнуть от шума и суеты большого города, попробуйте заняться сексом в лесу! Шансы на то, что вас заметят, минимальны, а впечатления останутся на всю жизнь.

Секс на природі

Планируя интим в лесу, не забывайте о том, что вам постоянно будут мешать листья, кочки, веточки и всевозможный сор.

Кроме того, в самый пикантный момент из-за кустов может появиться турист или грибник.

Особенно вашему появлению среди природы обрадуются местные насекомые или клещи. Мелкие вредители могут залезть в самые труднодоступные места.

Объяснить доктору, откуда они там появились, будет крайне сложно.

Фото: Volodymyr Tverdokhlib/ Dreamstime

Если подобные трудности вас не спугнули, помните о правилах безопасного секса в лесу.

Что взять с собой

Первое, что стоит взять с собой на природу – презервативы.

Также захватите плотное покрывало, которое можно будет постелить на землю.

Лубрикант лучше выбрать без запаха и вкуса, чтобы не дразнить насекомых.

Кроме этого, пригодятся салфетки для интимной гигиены.

Фото: Liderina/ Dreamstime

Лучшие позы для секса в лесу – не требующие много места.

Позы для секса в лесу

Среди вариантов – догги-стайл, когда девушка может регулировать наклон и прогиб, опираясь на ствол дерева.

Миссионерская поза с закинутыми ногами. В этом случае женщина забрасывает свои ноги на плечи мужчине, а он подставляет бедра под ее ягодицы.

Также можно попробовать трансформированную наездницу. Мужчина сгибает ноги в коленях и ставит стопы на покрывало. Девушка садится сверху, опираясь на свои стопы. Такая поза позволит не стереть колени в кровь.
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Мы также писали о правилах безопасного секса в лифте, которые не позволят попасться на горячем.

Фото: Dreamstime

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