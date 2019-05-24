1 июня украинцы будут праздновать День защиты детей.
День защиты детей в Украине будут отмечать традиционно 1 июня.
В этот день в Киеве будут организовываться детские фестивали и благотворительные мероприятия.
Читайте: Новая жизнь: как в Украине помогают детям-сиротам найти новую семью
Праздник появился в украинском календаре в 1998 году.
И хотя День защиты детей не является нерабочим днем, в этом году он приходится на субботу, поэтому прогулки будут еще приятнее.
Факты ICTV собрали пятерку лучших мест, куда можно сходить с ребенком.
Всеукраинский фестиваль для детей Flagman Kids
1 июня, 7.30
Озеро Тельбин, ул. Березняковская, 19а
Регистрация по электронному адресу [email protected] или по телефону 063-754-71-81
В честь Дня защиты детей Flagman запускает Всеукраинский фестиваль по рыбалке.
Гостей ждут
– соревнования в двух возрастных группах – до 8-ми лет и от 9-ти до 15-ти лет;
– гарантированный подарок каждому ребенку;
– победителям по одному кубку в каждой возрастной группе и медали всем призерам;
– ценные подарки победителям;
– кухня на костре
Friendly Family Fest 2019
1 червня, з 11.00 до 16.00
Парк ім. Островського, Воздухофлотский проспект
Празднование Дня защиты детей – хорошая возможность популяризировать благотворительность и напомнить обществу о необходимости помогать детям-сиротам и инвалидам.
Международный благотворительный фонд Жизнь с избытком подготовил благотворительную инклюзивную программу для детей.
В течение всего арт-пикника будут проводиться семейные мастер-классы, конкурсы, эстафеты и другие познавательно-развлекательные активности.
KidsBoomParty
1 июня, с 10.00 до 19.00
Игроленд, Sky Mall, проспект Генерала Ватутина, 2т
Гостей ждут мастер-классы по приготовлению шоколадной пиццы, командный KidsBoom челендж с подарками, флешмоб с танцами и показательные выступления Ассоциации хортинга.
Все желающие смогут принять участие и научиться некоторым приемам спортивного боевого искусства.
Также на событии будут бьюти-зона, показ мод от школы моделей Дюваль и угощение мороженым.
Киевский зоопарк
Зоопарк, проспект Победы, 32
Билеты: детский – 50 грн, взрослый – 100 грн
Поход в зоопарк – всегда беспроигрышный вариант.
Здесь можно не просто посмотреть на животных, но и покататься на аттракционах, поесть мороженого и сладкой ваты.
Ранее Факты ICTV писали о нескольких интересных лайфхаках для родителей, которые помогут быть ближе со своими детьми.