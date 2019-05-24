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Факты / Lifestyle

Гороскоп на сегодня, 24 мая

Каким будет 24 мая для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

гороскоп

День благоприятен для большинства дел. Подходит для начинаний, покупок.

Особенно подходит для того, чтобы слышать советы от Вселенной. Также сегодня хороший день для консультантов и консультаций. Советы могут быть весьма полезными и уместными.

День благоприятен для развлечений, встреч с друзьями. Хорошо найти время и на получение удовольствий и наслаждений. Это может быть поход в театр, на концерт.

Читайте: Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая

Все, что связано с музыкой, также сегодня может принести радость и удовольствие. День способствует лечению, проведению медицинских процедур.

День неблагоприятен для окончания дел.

Ранее Факты ICTV публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на май 2019.

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