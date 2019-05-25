Жители и гости столицы отметят День Киева 25-26 мая.

День Киева в этом году пройдет 25-26 мая, а отмечать его будут еще и в пятницу. В связи с праздником власти подготовили для киевлян множество мероприятий.

В столице состоится концерт группы Space Дидье Маруани. В Киеве прозвучат хиты музыканта в сопровождении симфонического оркестра Национальной оперетты Украины.

Выступление смогут все желающие, ведь вход на концерт свободный.

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На Контрактовой площади торжественно выстроится более тысяча танцоров, которые исполнят украинскую польку. Это будет зафиксировано в Книге рекордов Украины.

Также в столице состоится международный кинофестиваль Молодость, Международный фестиваль Киевская неделя искусства Kyiv Art Week, Киевский бал и различные спортивные мероприятия.

На празднование Дня Киева из городского бюджета выделено 2 млн грн.

Факты ICTV собрали лучшие мероприятия для празднования Дня города.

Контрактовая площадь

Space

Концерт Космическая симфония группы Space. 26 мая с 20.00 до 22.00.

Праздничный концерт

Праздничный концерт с участием DZIDZIO. 25 мая с 19.00 до 22.00.

Киевский бал

Проект Киевский бал. 25 мая с 17.00 до 18.45, 26 мая — с 17.00 до 19.45.

Певческое поле

Всеукраинский фестиваль хорового искусства Песня над Днепром имени Анатолия Авдеевского. 26 мая, 11.00.

Мариинский парк

JAZZ KOLO

Художественный проект JAZZ KOLO, Мушля. Начало 24 мая в 15.00.

Radioday

Фестиваль Radioday free open air, возле Мариинского дворца. 25 мая с 12.00 до 22.00.

Спортивные мероприятия

IV Кубок Киевского городского головы

Церемония награждения победителей IV Кубка Киевского городского головы по шахматам Кришталева тура среди учащихся Киева в 2019 году, Колонный зал Киевсовета 24 мая.

Международный турнир по мини-футболу

Международный турнир по мини-футболу Кубок мэра Киева 2019, парк Город спорта (Долобецкий остров). 24,25 и 26 мая.

Race Horizon Park

Международные соревнования по велосипедному спорту Race Horizon Park, в рамках которых состоятся гонки Horizon Park Race for Peace, Kievskaya Sotka Women Challenge, Horizon Park Race Maidan и Horizon Park Classic. 24,25 и 26 мая.

Кубок Украины по спортивному ориентированию, всеукраинские соревнования Кубок столицы, международные ранговые соревнования IOF, чемпионат города, посвященный Дню Киева по спортивному ориентированию. 24,25 и 26 мая.

Парусная регата

Парусная регата. Начало 25 мая в 9.00 на Киевском речном вокзале, причал № 6 (около церкви Святого Николая).

Пробег под каштанами

27-й спортивно-благотворительный Пробег под каштанами в центре Киева. 26 мая с 08.00 до 15.00.

Международный турнир по кикбоксингу

Международный турнир по кикбоксингу, посвященный Дню Киева, эстрада Крещатого парка (около арки Дружбы народов). 26 мая с 9.00 до 21.00.

Чемпионат города Киева по семейному спорту (финал), ул. Крещатик (от ул. Прорезной до ул. Архитектора Городецкого). 26 мая с 13.00 до 19.00.

Сквер Франко

Фестиваль Страна Франкиана. 25–26 мая с 12.00 до 22.00.

Кинофестиваль Молодость

48-й Киевский международный кинофестиваль Молодость, кинотеатры Киева, Колонный зал Киевсовета. 25 мая — 2 июня.

Напомним, Факты ICTV также составили для вас календарь профессиональных и неофициальных праздников на 2019 год.