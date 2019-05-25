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День Киева: что вы знаете о столице Украины – ТЕСТ

Факты ICTV предлагают вам проверить свои знания истории столицы Украины.

киев

26 мая украинцы отпразднуют День Киева.

По этому случаю Факты ICTV подготовили тест, который покажет, насколько хорошо вы знаете нашу столицу.

Читайте: День Киева 2019: куда пойти в столице

Мы придумали 11 вопросов, на которые не так-то просто ответить.

Напомним, в День Киева 25-26 мая в столице временно ограничат движение транспорта на некоторых улицах.

Фото: skyandmethod.com

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