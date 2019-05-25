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Факты / Lifestyle

День Киева: в столице будут работать бесплатные экскурсии

26 мая по Дня Киева в столице проведут бесплатные экскурсии по семи маршрутам.

День Киева: в столице будут работать бесплатные экскурсии

26 мая на День Киева проведут бесплатные экскурсии по городу.

Проект дает возможность познакомиться с историей Киева, пройтись по улицам, скверами и парками столицы с профессиональными гидами города.

На выбор предлагается семь экскурсий:

  • Прогулка от Фараона до Рейтера в 11.00.
  • Прогулка Киевские дворики в 12.00.
  • Экскурсия Владимирская горка в 15.00.
  • Экскурсия от Европейской площади до метро Арсенальная в 16.15.
  • Экскурсия Вечерние огни над Днепром в 17.15
  • Экскурсия Волшебные Липки в 18.00.
  • Обзорная экскурсия по городу  (на немецком языке) в 18.00.

Читайте: День Киева 2019: афиша мероприятий

Для бесплатного участия в экскурсиях необходимо зарегистрироваться на странице в Facebook, оставив в комментариях отметку +.

К слову, ранее Факты ICTV писали, куда пойти на День Киева

Источник: КГГА

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