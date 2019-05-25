Гороскоп на июнь 2019 для представителей всех знаков зодиака в эксклюзивном материале Фактов ICTV.

Подробный гороскоп на июнь составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнов

В июне вашими действиями будет управлять не разум, а внутренние импульсы. Стоит быть более осторожными в словах и действиях, отказаться от резких поступков, тогда дела, начатые в это время, получат продолжение.

Сейчас многое зависит от вашей внутренней уверенности, именно это поможет добиться эффективных результатов. Разворачиваться дела будут неспешно, но через некоторое время проект или предприятие пустят мощные корни.

Деньги в это время тратятся импульсивно и часто не на то, что необходимо. Помните об этом, когда решите купить что-то по импульсу желаний.

Гороскоп для Тельцов

В июне Тельцам захочется заняться укреплением любовных отношений. И не зря, ведь в это время хорошо закладывать основу для любви, отдыха, развлечений. Сейчас вы все видите более оптимистично, но это только плюс.

Период благоприятен для выступлений на публику, роста популярности. Возможен определенный коммерческий успех, получение прибыли. Период благоприятен для деловых визитов, создания объединений и открытия предприятий.

Риск этого месяца – деньги. Ваш бюджет может быть подорван дорогими покупками, но возможны и подарки.

Гороскоп для Близнецов

Для Близнецов июнь – период активности. Сейчас у вас появляются новые идеи, растет ваша общительность. Число общественных связей тоже возрастает.

Отличное время для получения новых знаний в своей профессиональной деятельности или же в работе по совместительству.

Хороший период для заключения выгодных сделок, для начала командировки.

Гороскоп для Раков

Июнь для Раков – месяц активности и легкости. Однако стоит быть осторожными со своими эмоциями, сейчас вы особенно импульсивны, настроены воинственно.

Также стоит сдержать порывы своих желаний, так как это может привести к необдуманным поступкам, принятию скоропалительных решений. Помните, что повышенное честолюбие может многое испортить.

В этот период возможно усиление головных болей, проблемы с сердцем, травмы от ударов, порезов или огня.

Гороскоп для Львов

Июнь – удачный период для решения важных деловых вопросов. Вы чувствуете прирост жизненных сил и энергии, у вас появляются новые идеи для творческого самовыражения, вы лидируете среди своих друзей, сослуживцев.

Возможно, коллектив или начальство возложит на вас некоторые обязанности, благодаря удачному выполнению которых вы сможете продвинуться по карьерной лестнице, получить премию.

Возможны небольшие командировки для решения служебных дел.

Благоприятный месяц для решения проблем и устранения препятствий в любви и семейных отношениях. При приложении определенных усилий вам удастся значительно гармонизировать данную сферу.

Гороскоп для Дев

В июне Девы могут ощутить сильную усталость и эмоциональное перенапряжение. Вы перегружены работой, что приводит к постоянному напряжению. Выход из этой ситуации один – отдых.

Не стоит сейчас торопиться принимать решения, высказывать свои идеи или мнение, так как повышена конфликтность.

Сузьте свой круг общения до минимума, откажитесь от заключения сделок, от подписания важных бумаг.

Гороскоп для Весов

В июне Весам удастся решить многие производственные и деловые проблемы. Воспользуйтесь этим периодом для заключения сделок, договоров, подписания важных бумаг и работы с документами.

Активизируются общественные связи, завязываются новые полезные знакомства. Благоприятное время для участия в брифингах, конференциях, для выступлений, для воздействия на умы. Вы сможете договориться с начальством, властями, эффективно высказать свои идеи, соображения, обрисовать свою позицию и интересы.

Удачно сложатся командировки, посещение общественных мероприятий. Знания и сведения, которые вы получите в течение месяца, отложатся надолго, и вы сможете ими успешно воспользоваться.

Гороскоп для Скорпионов

Главный совет для Скорпионов – это не идти на рискованные поступки, так как это привед вас прямиком к стрессовой ситуации.

В партнерстве и браке заметны не всегда положительные стремления к власти и влиянию на другого. Вы будете пытаться найти нейтральную позицию, но находиться в центре внимания и задавать тон.

Стремление к деятельности позволит вам энергично взяться за дело и вырваться вперед. Успех не заставит себя долго ждать.

Финансовые сделки будут доведены до успешного завершения. Но самоуверенность при принятии решений,может побудить к вложению средств, которые не принесут никакой прибыли.

Гороскоп для Стрельцов

Сейчас вы не способны воспринимать действительность объективно. В июне вы будете ощущать нервозность, рассеянность и раздражительность как в деловой жизни, так и личных отношениях. Июнь – неблагоприятный деловой период, возможны конфликты, затрудненность в общении. Но если вы сможете обуздать свою импульсивность, то найдете немало точек соприкосновения с деловыми партнерами, компаньонами и начальством.

Отложите работу с документами, подписание важных бумаг, договоров.

Гороскоп для Козерогов

Это будет идеальный период для дружеского общения, для любви, брака и семейной жизни, для социальной активности. Особенно благоприятным можно считать заключение официальных союзов, партнерства.

Вы склонны заниматься общественной деятельностью, воодушевлены и способны заразить этим подъемом сотрудников и компаньонов, даже начальство.

Хороший период для проведения официальных встреч, встреч со спонсорами, торжественных приемов. Особенно удачный месяц для людей, связанных со строительной сферой, архитектурой и антиквариатом. Можете рассчитывать на получение ссуды или кредита, успешное решение юридических дел.

Гороскоп для Водолеев

В июне Водолее излучают уверенность, что способствует повышению настроения и бодрости духа.

Этот период считается наиболее благополучным для деловых переговоров, подписания соглашений. Легкость протекания мыслительных процессов, обострение умственного восприятия, памяти и интуиции помогут вам решить много важных дел. Активизируются общественные связи, завязываются новые полезные знакомства. Благоприятный период для реорганизаций на службе с целью повышения производительности труда, внедрения передовых методов, для переориентации на новый вид деятельности.

Успешно складываются отношения с детьми. При необходимости вы можете с успехом взять на себя роль лидера в семье или в паре.

Гороскоп для Рыб

Период благоприятен для визитов к начальству, для посещения официальных инстанций. Вы получите радость от общения с любимыми и членами семьи.

Это время вы можете с успехом использовать для гармонизации отношений с противоположным полом, для установления мира и согласия в семье или в личных отношениях. Подходящее время для помолвки, бракосочетания, для признания в чувствах.