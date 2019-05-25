Каким будет 25 мая для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.
День благоприятен для большинства дел. Подходит для начинаний, покупок.
Сегодня могут удаваться любые общественные и публичные взаимодействия. Особенно сильный день для того, чтобы слышать советы, что называется, из пространства, от Вселенной. Можно отправить запрос и отпустить ситуацию и есть вероятность услышать ответ, например, от случайных прохожих, но желательно при этом быть открытыми к любого рода информации. Также сегодня хороший день для консультантов и консультаций в принципе. Советы могут быть весьма полезны и кстати.
День также располагает к увеселительным мероприятиям, встречам с друзьями. Хорошо найти время и на получение удовольствий и наслаждений, например, это может быть поход в театр, на концерт. Все, что связано с музыкой, также сегодня может принести радость и удовольствие. Высокие результаты и удовлетворение могут принести любые действия по созданию уюта и атмосферы в доме. День способствует лечению, проведению медицинских процедур, а также могут быть удачными любые превентивные меры.
Для окончания дел, суровых и агрессивных действий день не подходящий.
Благоприятно: начало поездок и путешествий.
Неблагоприятно: подстригание ногтей, стрижка волос.
Читайте: На выходные в Киеве изменится маршрут общественного транспорта (КАРТА)
К слову, ранее Факты ICTV публиковали гороскоп для всех знаков зодиакана май 2019.