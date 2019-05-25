“Як тебе не любити, Києве мій!” – именно такие строчки из песни приходят на ум, когда говоришь о столице Украины. Факты ICTV подготовили список вещей, которые обязательно нужно сделать в прекрасном городе каштанов.

В Киеве невероятное количество прекрасных и интересных мест. Глаза разбегаются, ведь так сложно остановиться на чем-то одном. Мы попробовали упростить Вам задачу и составили топ-7 вещей, которые обязательно стоит сделать в столице.

А вот эта карта-маршрут выходного дня станет для Вас путеводителем. Вперед, в путь!

Залезть в мыльный пузырь в Музее воды

В самом центре Киева, в парке Крещатик, находится Музей воды. Там вы сможете не только узнать про гидросферу Земли и водные ресурсы Украины, их ранимость и необходимость для жизни, но и послушать шум грома, увидеть действующую модель артезианской скважины и многое другое.

Но самое главное для чего сюда следует приходить – это шоу с мыльными пузырями. Только представьте себе – вы попадаете в огромный мыльный пузырь! Такое зрелище точно станет для вас путевкой в детство.

Не упустите возможность и загадать желание – здесь есть бассейн с очень красивыми китайскими рыбками. Говорят, что если дотронуться до них, то исполнится самая заветная мечта.

Режим работы: среда, четверг, пятница — с 10.00 до 16.00. Суббота, воскресенье — с 10.00 до 17.00. В летнее время рабочий график продлевается на один час.

Санитарные дни — понедельник, вторник. Вход последней группы — за 60 минут до закрытия.

Адрес: Пешком 10-15 минут от станции метро Майдан Незалежности: выйти из метро и идти в сторону Европейской площади до парка Крещатый. Музей находится на территории парка в здании Водно-информационного центра.

Цена: 50 грн, детям до 6 лет — бесплатно.

Пройти сквозь шкаф в Музее М. Булгакова

Пройдя через шкаф с мистической табличкой квартиры N50 из романа Мастер и Маргарита, вы попадете в комнату самого Михаила Булгакова. Невероятно, не правда ли? Здесь все пропитано духом великого писателя, здесь жили его герои (сюда он поселил персонажей из своего романа Белая гвардия, семью Турбиных), рождались истории, от которых мурашки по коже.

Для любителей пощекотать себе нервы здесь есть и ночные экскурсии. Представьте только себе – лабиринт из комнат, парадная гостиная с пианино, на котором раскрыта партитура Фауста; медицинский кабинет, где практиковал доктор Булгаков, а также и его герой доктор Турбин – и все это при свете луны!

Режим работы: ежедневно с 10.00 до 18.00 (касса до 17.00), выходной день – среда, в понедельник с 10.00 до 12.00 – санитарный час.

Адрес: Андреевский спуск, 13.

Цена: вход 25-40, экскурсия 60-120 грн.

Послушать орган

Высокая готическая постройка в центре Киева не просто привлекает внимание, но и по-настоящему восхищает и завораживает. Среди шумной столицы, однотипных высоток и потока машин на дорогах, творение киевского Гауди Владислава Городецкого кажется зданием из другого мира.

Не зайти в Николаевский костел и не послушать там музыку – настоящее преступление, особенно если учесть, что играть вам будут на самом необычном инструменте – органе. Его величие и мощность звука закрепило за ним название “король музыкальных инструментов”.

Режим работы: начало концертов в 19.30, воскресенье – выходной.

Адрес: ул. Великая Васильковская, 77 (недалеко от метро Олимпийская).

Цена: от 50 до 400 грн.

Сесть на трамвай и уехать в Пущу-Водицу

Купив билет на трамвай № 12, вы отправитесь в невероятное путешествие по кривым улочкам Подола, а затем углубитесь в прекрасный сосновый лес. В весеннюю пору такая прогулка будет особенно увлекательной. Время поездки – целый час, но уверяем Вас – он пролетит незаметно.

Приехав в Пуще-Водицу, Вы попадете в невероятный мир природы – здесь прекрасный воздух и огромный лес. Тут вы сможете побродить по парку, покормить там белочек (они очень гостеприимные, так что припасите немного орешков) или уточек на озере, а потом углубиться в лес. В летнюю пору можно будет покататься на катамаранах или лодочках.

Адрес: станция метро Контрактовая площадь.

Цена: билет на трамвай 8 грн.

Интервал движения: 20-25 мин.

Стать рыцарем в Киевской Руси

Представьте себя Дон Кихотом из романа Мигеля де Сервантеса и поезжайте в парк Киевская Русь. Здесь Вы сможете пострелять из лука и катапульты, посражаться на мечах и одеть кольчугу.

Здесь все сделано по образцу средневекового города Восточной Европы – Древнего Киева (V-XIII веков), так что посмотреть есть на что.

Адрес: Обуховский район за Киевом, с. Копачов.

Цена: в зависимости от программы.

Гулять среди мельниц и украинских хат в Пирогово

Здесь точно можно почувствовать украинский национальный колорит. Тут вы сможете увидеть собственными глазами быт и архитектуру всех регионов нашей страны в период XVII-XX веков.

На территории Пирогово часто можно встретить людей и работников в национальных костюмах, занятых различным ремеслом того времени – ткачих, лепщиков посуды из глины и прочих.

Прогулки под украинскую народную музыку вообще становятся чем-то особенным, дарят незабываемые ощущения.

Режим работы: с 10.00-17.00, среда — санитарный день.

Адрес: улица Академика Тронько, Киев



Цена: экскурсия от 40 до 120 грн в зависимости от продолжительности (1, 2 и 3 часа).

Пройтись по Пейзажной аллее

Полюбоваться закатом или встретить рассвет, сидя на необычных лавочка в виде различных животных – слоника, котика и зайки или же на фонтанах с зебрами и слониками. А чего стоит огромный кот – он простирается вдоль 30-метровой стены. Стоит отметить, что все экспозиции на Пейзажной аллее выполнены мозаикой.

Это прекрасное место, чтобы полюбоваться панорамой города и просто отдохнуть от суеты!

Режим работы: круглосуточно.

Адрес: переулок Десятинный, недалеко от Андреевского спуска.

Цена: бесплатно.

Считать звезды в Планетарии

Звезды под уникальным сферическим куполом да еще и под чарующие звуки классических произведений – что может быть лучше!?

Сюда нужно приезжать всем тем, кто любит смотреть на звезды и видеть в них не просто набор ярких точечек, а прекрасные созвездия, кто любит слушать про планеты или тем, кто просто романтик по натуре. В любом случае это уникальная возможность по настоящему расслабиться.

Режим работы: 10.00-22.00.

Адрес: улица Большая Васильковская, 57/3 (метро Олимпийская).

Цена: 250-500 грн.

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К слову, ранее Факты ICTV писали, куда пойти на День Киева.