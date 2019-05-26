Каким будет 26 мая для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

День способствует, с одной стороны, проявлению активности, а с другой, желательно находить время для отдыха, восстановления энергии.

Баланс между деятельностью и расслаблением поможет сохранить силы и не чувствовать себя на уровне выгорания.

По возможности стоит исключить большую социальную активность.

Весьма благоприятно проявлять физическую активность и находиться побольше на свежем воздухе, особенно близ водоемов.

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Могут быть удачными любые катания – на велосипедах, самокатах, мотоциклах и т.п.

Можно решать вопросы с автотранспортом. Также благоприятны любые процедуры, как лечебные, так и профилактические, связанные с омоложением и все, что касается увеличения продолжительности жизни.

Интеллектуальная активность также находится на высоком уровне, поэтому любые образовательные мероприятия и изучение чего-либо может принести благоприятные плоды.

Сегодня желательно проявлять великодушие, милосердие.

Грубых и негативных поступков и высказываний стоит избегать, равно как и решение крупных финансовых вопросов.

Благоприятно: стрижка волос.

Неблагоприятно: подстригание ногтей.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на май 2019.