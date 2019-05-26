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О чем говорят водители, когда стоят в пробке – Дизель шоу

Актеры Дизель шоу пошутили на тему пробок на киевских дорогах.

О чем говорят водители, когда стоят в пробке – Дизель шоу

В номере Дизель шоу показывают чат водителей, которые остановились в пробках из-за ремонтных работ.

Сначала пользователи чата пытаются понять в чем причина пробок – версии разошлись.

Кто-то говорит, что проблема в ремонте Шулявского моста, другие говорят, что на произошло ДТП.

Люди волнуются, что не успеют на работу, но руководство также остановилось в потоке машин, полиция не может доехать до места ДТП, а тем временем Виталий Кличко велосипедом добирается на работу.

Люди жалуются, что не могут сдвинуться с места, а Кличко утверждает, что надо пересаживаться на велотранспорт и делать Киев спортивным городом.

Чем закончится дискуссия смотрите в новом выпуске Дизель шоу!

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Напомним, комики Дизель Шоу пофантазировали на тему того, как ведет себя мужчина, когда супруга впервые оставляет его дома с ребенком.

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