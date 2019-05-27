Международный день защиты детей отмечают 1 июня. Историю праздника и особенности празднования рассказываем в материале Фактов ICTV.

День защиты детей отмечают в более чем 60 странах мира. Праздник, который ассоциируют с мороженым, аттракционами и началом таких долгожданных летних каникул, имеет на самом деле вовсе не развлекательный подтекст.

История праздника

Один из самых старых международных праздников.

Идея отмечать его возникла 1 июня 1925. В этот день генконсул Китая в Сан-Франциско нашел китайских детей-сирот и устроил для них торжественные мероприятия по случаю национального праздника, символизирующего начало лета – Дуань-у-Цзе.

1 июня 1925 в Женеве состоялась первая международная конференция, во время которой шло обсуждение проблем детей.

Считается, что эти два события стали определяющими в выборе даты праздника.

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Официальным годом рождения Международного дня защиты детей считают 1949 год, когда в Париже состоялась специальная сессия, на которой и было решено основать детский праздник.

Положение детей по всему миру в послевоенный период смутило общество: многие несовершеннолетних остались сиротами, без жилья, пищи и с болезнями.

В 1959 году ООН приняла Декларацию прав ребенка, но документ носил рекомендательный характер. А в 1989 году организация представила – Конвенцию прав ребенка.

День защиты детей в Украине

В 1991 году Украина присоединилась к Конвенции ООН прав ребенка, однако отмечать праздник начала с 1998 года – после подписания 30 мая президентом Леонидом Кучмой указа о Дне защиты детей.

Как отмечают праздник

В этот день детям обычно позволяют все, однако праздник, ориентирован на взрослых, ибо главная цель – рассказать о проблемах и трудностях детей во всем мире, подчеркнув важность защиты их прав.

1 июня в многих странах мира (в частности, США, Чехии, Литве, Беларуси) проходят акции против абортов, также собирают средства на лечение онкобольных детей.

В этот день мировое сообщество призывает также остановить домашнее насилие, проводить образовательные компании для детей с информацией о том, куда они могут обратиться в случае ограничения их прав.

Напомним, дети-сироты получат помощь от КГГА до конца 2019 года.